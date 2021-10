Twee keer 30 jaar cel voor moord op advocaat Derk Wiersum

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag dertig jaar cel opgelegd aan Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam voor de moord op advocaat Derk Wiersum. De straf valt daarmee lager uit dan de levenslange eis van het Openbaar Ministerie in juli. Voor de rechtbank staat vast dat de twee verdachten schuldig zijn aan het medeplegen van de moord.

Advocaat kroongetuige

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 op straat voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Dat gebeurde kort nadat hij in zijn auto was gestapt om naar zijn werk te gaan. De schutter en zijn handlanger sloegen op de vlucht in een gereedstaande auto. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi.

Dna en telecomgegevens



De rechtbank stelt vast dat Giërmo B. en Moreno B. de moordaanslag hebben uitgevoerd. In de weken voorafgaand aan de liquidatie zijn er met meerdere gestolen auto’s verkenningsritten door de woonwijk van Wiersum gemaakt. In die auto’s en in de vluchtauto werden dna-sporen van beide mannen aangetroffen.

Daarnaast stelt de rechtbank op basis van telecomgegevens vast dat het tweetal in de omgeving van de woning van Wiersum is geweest en dat zij in de periode voorafgaand aan de liquidatie intensief contact met elkaar hadden. Kort na de moord beschikten ze bovendien ineens over grote sommen contant geld. Ook uit afgeluisterde gesprekken na de moord blijkt hun betrokkenheid.

Alternatieve scenario’s verworpen

Uit de grondige voorbereiding en de uitvoering van de liquidatie blijkt dat de mannen geen ander doel hadden dan Wiersum om het leven te brengen. De door de verdediging gesuggereerde alternatieve scenario’s, zoals dat het ging om een uit de hand gelopen beroving of ontvoering, verwerpt de rechtbank dan ook.

Op basis van het bewijsmateriaal is niet vast te stellen wie van de twee mannen de schutter was en wie de chauffeur van de vluchtauto. Voor de veroordeling maakt dit volgens de rechtbank ook geen verschil: uit het handelen van beide verdachten blijkt immers dat ze er gezamenlijk op uit waren Wiersum om het leven te brengen.

Opdrachtgever onbekend

Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) zijn veroordeeld als de uitvoerders van de moord, maar wie de opdracht heeft gegeven is onbekend. Beide mannen hebben tijdens het proces verklaard onschuldig te zijn en beriepen zich op hun zwijgrecht.

Omdat het om een enkelvoudige moord gaat en beide mannen niet eerder voor een levensdelict zijn veroordeeld, legde de rechtbank niet de door de officier van justitie geëiste levenslange gevangenisstraf op. Wel krijgen zij met 30 jaar de maximale tijdelijke gevangenisstraf opgelegd.

Anouar Taghi

De derde verdachte in de zaak, Anouar Taghi, een neef van Ridouan, zou volgens justitie de gestolen auto’s hebben geleverd die gebruikt zijn bij de liquidatie. Zijn zaak wordt later behandeld.