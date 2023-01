Verzoek om ‘sprintje’ door verdachte in hoger beroepszaak Wiersum

Connect on Linked in

Advocaat Yehudi Moszkowicz heeft het gerechtshof in de zaak van de moord op advocaat Derk Wiersum gevraagd of zijn client Moreno B. een sprintje mag trekken, om zijn loopje te vergelijken met getuigenverklaringen in de zaak.

Foto: de afgezette plaats delict van de moord op advocaat Derk Wiersum in Amstelveen

Loopje

De raadsman van Moreno B. deed het verzoek donderdagmiddag tijdens de behandeling in hoger beroep in de zaak van de moord op Derk Wiersum, die op 18 september 2019 op straat voor zijn huis werd doodgeschoten. De getuigenverklaringen in deze zaak gaan over het specifieke ‘loopje’ van Moreno B., die net als medeverdachte Giërmo B. in 2021 tot 30 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

In het vonnis van de rechtbank gaat het over een schutter die volgens de getuigen een ‘slanke, gekleurde man was, in het donker gekleed, die een zwarte hoodie droeg en een opvallend loopje had.’

Sprintje

Advocaat Moszkowicz had daarom een verzoek aan het hof, twittert Telegraaf-journalist Saskia Belleman vanuit de rechtszaal. ‘Er is nogal wat te doen geweest over het gekke loopje van de schutter. Wij willen graag Moreno B. op de gang een sprintje laten trekken. Zodat u het zelf kunt zien.’

Het Amsterdamse hof gaf aan over het ongebruikelijke verzoek te willen nadenken. Het OM was er niet enthousiast over. De advocaat-generaal: ‘Dit is dan een in scène gezet loopje. Het levert geen betrouwbaar vergelijkingsmateriaal op.’ De tweede advocaat-generaal zegt dat de schutter destijds misschien vreemd liep, onder invloed van adrenaline. Het OM verzet zich niet tegen het verzoek, schrijft Belleman.

Bewijs

Volgens Moszkowicz kan eigen waarneming door rechters wel degelijk bijdragen aan waardering van het bewijs. Moszkowicz zegt dat het OM dat afwijkende loopje meeweegt in het nadeel van Moreno B. Hij blijft erbij dat hij de rechters zelf wil laten kijken. Tenzij het hof hem de garantie kan geven dat dat loopje niet relevant is.

De Marechaussee geeft aan dat het sprintje voor wat betreft de veiligheid mogelijk is. Advocaat Bernard Sprenger zegt dat het loopje ook van belang kan zijn in de zaak van zijn cliënt Giërmo B. Het hof neemt morgen de beslissing. Als het verzoek wordt goedgekeurd, mag Moreno B. vrijdag een sprintje trekken in de gang van het Justitieel Complex op Schiphol, bericht Belleman.

De advocaat van Moreno B. wees vorig jaar al op de uiteenlopende getuigenverklaringen in deze zaak. Het zou in de waarneming van bepaalde ooggetuigen juist gaan om een jonge, tengere, en licht getinte man. Terwijl Moreno B. een brede, gespierde, donkere dertiger is.

Slank

De rechtbank stelde eerder vast dat de schutter een ‘bijzonder drafje’ had wanneer hij ‘sneller beweegt’, blijkt uit het vonnis. Ze sloot niet uit dat het een van de twee verdachten kon zijn geweest. Ook zou de verdachte er op beelden slanker uit kunnen zien. Voor het bewijzen van de feiten maakte het voor de rechtbank eerder niet uit.

De twee verdachte mannen ontkennen beide dat zij schuldig zijn aan de moord. Wie de opdrachtgever is geweest, is niet bekend geworden. Anouar Taghi, een neef van Ridouan Taghi, werd eerder wel in verband gebracht met het regelen van auto’s voor de moordzaak en wordt ook verdacht van medeplegen van de moord op Wiersum. De aanwijzingen voor die verdenkingen zijn op dit moment niet zo sterk dat hij ervoor in hechtenis zit, hij is in afwachting van de behandeling van zijn zaak op vrije voeten gesteld.