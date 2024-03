OM eist tot levenslang in zaak Noord-Hollandse ‘overvallenbende’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 31-jarige Glenn V. uit Noord-Scharwoude, een van de verdachten die in 2020 en 2021 betrokken zou zijn geweest bij acht zeer gewelddadige roofovervallen, waarvan één met dodelijke afloop. Zeven overvallen vonden plaats in Noord-Holland, één in het Gelderse Dreumel. Vijf andere verdachten hoorden gevangenisstraffen variërend van 3,5 tot 30 jaar cel tegen zich eisen.

Bij een van de overvallen, in juni 2021 in Berkhout, werd de 72-jarige Sjaak Groot (foto) doodgeschoten. Bij overvallen in Avenhorn en Noord-Scharwoude raakten twee slachtoffers zwaargewond, onder meer door vuurwapengeweld. Bij een gewapende woningoverval in Heerhugowaard werden de bewoners mishandeld en vastgebonden. Er werd een heet strijkijzer op de schouder van één van hen gezet.

‘Wonder’

Volgens het OM is er in vier zaken geschoten, drie maal was het raak, waarvan één keer fataal. ‘Het is een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen. Roven, bedreigen, mishandelen, martelen, schieten en doden. Dát is waar dit onderzoek over gaat’, aldus de officier van justitie in het requisitoir.

Extreem geweld

Uit slachtofferaangiften komt een beeld naar voren van mensen die ’s nachts in hun eigen huis werden gedwongen op de grond te gaan liggen, werden vastgebonden, geslagen met een breekijzer, gemarteld met een heet strijkijzer, meegesleurd, geblindeerd, geschopt, gewurgd, en bedreigd met de dood, met wraak of brandstichting.

Vaste kern

De zes verdachten hebben volgens het OM in 2020 en 2021 in wisselende samenstelling acht overvallen gepleegd, waarbij ‘zeer excessief geweld’ is gebruikt, in één geval zelfs met fatale afloop. Het OM verdenkt vier van de zes verdachten daarnaast van deelname aan een criminele organisatie, die tot doel had het plegen van gewapende overvallen. Deze vier zouden de organisatie van de overvallen op zich hebben genomen. Ze maakten voorverkenningen, regelden vluchtauto’s en zorgden voor de gebruikte wapens.

Deze vaste kern van vier hoofddaders betreft de 31-jarige Glenn V. uit Noord-Scharwoude, de 27-jarige Deniz R. uit Obdam, de 39-jarige Ruviëni M. uit Rotterdam en de 31-jarige Mark V. uit Opmeer.

Sleutellocaties

De woning van Glenn V. in Noord-Scharwoude en de loods in Hoogwoud ziet het OM als sleutellocaties, een soort verzamelpunt van waaruit de overvallen werden gepleegd en waar na afloop vermoedelijk de buit werd verdeeld. Op het wapen dat bij de fatale overval in Berkhout is gebruikt, werd dna van Glenn V. aangetroffen.

Rolverdeling

Glenn V. en Deniz R. ziet het OM als de agressievelingen die een vuurwapen bij zich hadden (dat Glenn V. ook gebruikte in Berkhout en De Goorn). Het OM beschouwt Mark V. als onmisbare schakel. De loods van zijn vader wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de overvallen, en hij regelt en bestuurt de vluchtauto’s. Ruviëni M. blijkt de bepalende kracht binnen de groep te zijn. Hij stuurt aan op voorverkenningen en is bepalend voor de agenda: wanneer hij ziek of verhinderd is wordt een overval uitgesteld.

Tegen Glenn V. eist het OM een levenslange gevangenisstraf. Ruviëni M. en Deniz R. hoorden 30 jaar respectievelijk bijna 30 jaar tegen zich eisen, Mark V. 20 jaar. Tegen de 30-jarige Dut M. uit Alkmaar eist het OM zes jaar met tbs en tegen de 28-jarige Martijn G. uit Heerhugowaard 3,5 jaar.

De rechtbank doet naar verwachting op 27 mei uitspraak.

