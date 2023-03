OM eist twee jaar cel tegen Promes (31) voor neersteken neef

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam twee jaar cel geëist tegen profvoetballer Quincy Promes (31) op verdenking van zware mishandeling. Promes wordt ervan verdacht op een familiefeest in Abcoude in juli 2020 zijn neef in zijn knie te hebben gestoken. Die liep daarbij zwaar knieletsel op.

Geen poging doodslag

Volgens het OM kan niet worden bewezen dat er sprake is van poging moord of doodslag. Het OM gaat ervan uit dat Promes in een gemoedsopwelling heeft gehandeld, maar wel met de bedoeling om zijn neef ernstig te verwonden. ‘Niet is komen vast te staan dat het zijn doel was om het slachtoffer te doden,’ aldus het OM. Quincy Promes, die niet aanwezig was op de zitting, wordt zware mishandeling ten laste gelegd.

Aangifte

De steekpartij vond plaats na afloop van een familiefeestje in Abcoude eind juli 2020. Het politieonderzoek naar de zaak begon in november 2020, nadat het slachtoffer die maand aangifte deed van poging doodslag danwel zware mishandeling. In eerste instantie probeerden Promes en zijn neef onderling tot een schikking te komen, maar ze kwamen niet uit het geldbedrag, waarna de neef aangifte deed. Promes werd op 13 december 2020 door de politie aangehouden en kwam twee dagen later op vrije voeten.

Getuigenverklaringen



De politie heeft in het onderzoek vele getuigen gehoord. Daaruit blijkt dat er tijdens het feest een ruzie was tussen Promes en zijn neef, waarbij de profvoetballer met een mes stekende bewegingen maakte terwijl het slachtoffer hem proberen af te weren. Op dat moment zou het slachtoffer in zijn knie zijn geraakt, waarna hij zwaargewond in het ziekenhuis belandde.

Tapgesprek



In het strafdossier zijn enkele tapgesprekken uit een ander onderzoek (naar drugshandel en deelname aan een criminele organisatie) gevoegd. In een getapt telefoongesprek dat Quincy Promes en zijn vader kort na het feest voerden, zegt de voetballer dat hij zijn neef heeft gestoken. ‘Jullie hebben geluk dat ik niet meer met vuurwapen loop, want anders was die tori nog lelijker afgelopen’.

‘Niemand gaat van ons pikken’

Promes zou in afgetapte telefoongesprekken hebben gezegd dat hij zijn neef ‘in zijn nek wilde steken’. Een getuige zou hebben gehoord dat hij riep: ‘Ik ga hem dood maken’. In een getapt telefoongesprek met zijn tante, vlak na de steekpartij, zei Promes: ‘Niemand gaat van ons pikken. (…) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me.’

‘Ketting’

Het motief voor de steekpartij ligt mogelijk in de diefstal van sieraden van een tante. Promes zou zijn neef verwijten daarmee iets te maken te hebben. Zijn neef zou in 2016 een ketting van 3000 euro van een tante hebben gestolen.

Rusland

Promes was vandaag niet bij de rechtszaak aanwezig, uit angst om aangehouden te worden in Nederland. De speler durft Rusland niet te verlaten omdat hij in Nederland opgepakt zou worden om te worden verhoord over de drugszaak waarvan hij door justitie wordt verdacht. Volgens zijn advocaat zou dat zijn contract bij Spartak Moskou in gevaar brengen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak over de steekpartij stond aanvankelijk gepland voor maart 2022, maar die zitting kon niet doorgaan wegens ziekte van een van de procesdeelnemers.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.