OM eist vier jaar voor brutale kunstroof Zaans Museum

De officier van justitie heeft voor de rechtbank in Alkmaar woensdag vier jaar gevangenisstraf geëist tegen de 49-jarige Henk B. uit Amsterdam voor de poging om een schilderij van Monet uit het Zaans Musuem te stelen. Dat was diefstal met geweld in vereniging, aldus de officier. De roof vond plaats op 15 augustus 2021. Medewerkers en bezoekers van het museum wisten de roof te verhinderen.



Pruik

Op een zondag tijdens openingstijd, in aanwezigheid bezoekers en medewerkers, rukte B. het schilderij “De Voorzaan en de Westerhem”, van de Franse schilder Claude Monet, van de muur en rende ermee naar buiten. B. was uitgedost met een soort vermomming: pruik, hoedje, handschoenen en een mondkapje. Op de parkeerplaats wachtte een handlanger met een gereedstaande vluchtscooter. B. verloor rennend naar de parkeerplaats zijn pruik en zijn hoedje. Toen hij de pruik probeerde op te pakken wist een omstander het schilderij weg te grissen.

Op dat moment schreeuwt B. ‘gun gun gun’. Daarop pakt de bestuurder van de scooter een vuurwapen om in de richting van twee omstanders te schieten. Niemand raakt gewond. Maar de schoten maken het aanwezige publiek heel erg aan het schrikken.

De verdachten gaan er op hun scooter vandoor, zonder schilderij.

Bewijs

De politie heeft getuigen gehoord, beelden bekeken en forensisch onderzoek gedaan. Dna-materiaal van B. is aangetroffen op de achtergebleven netkous die onder zijn pruik zat en op een door hem gedragen mondkapje. Hij is een maand na de roof aangehouden toen hij zich meldde op een politiebureau. Bij de rechter-commissaris legde hij een bekennende verklaring af. Op de zitting voor de rechtbank betuigde hij spijt over zijn daad.

Begin dit jaar is mogelijk de tweede dader aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze kunstroof. Het OM besluit later of en wanneer hij voor de rechter moet komen.

Het schilderij raakte beschadigd. Ondanks restauratie hangt het nog niet op z’n plek. Het werd in 2015 aangekocht voor ongeveer 1,5 miljoen euro.

Henk B. is in het verleden veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor diefstal van twee schilderijen van Vincent van Gogh uit het Van Gogh-museum in Amsterdam, samen met Octave “Okkie” Durham.

De rechtbank wijst vonnis op 3 mei.