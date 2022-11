OM eist zestien jaar celstraf voor liquidatiepoging in Vinkeveen waarbij schutter werd doodgeschoten

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Utrecht zestien jaar cel geëist tegen de 21-jarige H. A. uit Lelystad voor een mislukte liquidatiepoging op een parkeerplaats bij The Harbour Club in Vinkeveen. Bij de liquidatiepoging raakte een handlanger van H. A. zwaargewond. Deze 27-jarige schutter Jonathan “Jonna” van B. overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Urenlang gewacht

Uit het politieonderzoek blijkt volgens het OM dat H. A. in de nacht van 5 op 6 maart 2022 samen met zijn handlanger Jonathan van B. naar Vinkeveen is gereden. Daar hebben ze urenlang op het parkeerterrein bij The Harbour Club gewacht tot het beoogde slachtoffer naar buiten zou komen. Als dat eenmaal gebeurt, beschiet Van B. het slachtoffer met een automatisch vuurwapen. Het beoogde slachtoffer wordt niet geraakt, maar een onschuldige omstander wordt wel getroffen door een kogel en raakt gewond aan zijn bovenbeen. Als het vuurwapen vervolgens weigert slaat Van B. het slachtoffer ermee op zijn hoofd.

Schutter zelf beschoten

Jonathan van B. rent vervolgens terug naar de auto als hun doelwit besluit om terug te schieten. Na kort weggereden te zijn brengt H. A. zijn handlanger – die inmiddels een nieuw vuurwapen draagt – opnieuw naar het gewonde slachtoffer op de parkeerplaats. De aanval stopt echter als het slachtoffer Van B. in zijn hoofd schiet. Die hangt dan al schietend met een automatisch vuurwapen uit het raam van de auto.

Valengino M.

Chauffeur J. A. rijdt zijn zwaargewonde handlanger vervolgens naar het ziekenhuis, die een dag later overlijdt. Het beoogde slachtoffer van de liquidatie heeft een schedelbasisfractuur en een gebroken been opgelopen, maar overleeft de aanval.

Een van de gewonde mannen is Valengino M. (31). Hij was een van de aanwezigen op het feest in The Harbour Club en zou een uitstaande drugsschuld in het criminele milieu hebben. Valengino M. zat volgens het OM in de criminele organisatie van Richard R.. Deze “Rico de Chileen” werd in mei 2021 veroordeeld tot elf jaar cel als leider van een criminele organisatie en witwassen.

Onmisbare schakel

Volgens het OM blijkt uit onder meer onderzoek naar telefoongegevens, afgeluisterde gesprekken en sporenonderzoek naar de gebruikte vuurwapens dat de verdachte J. A. intensief betrokken was bij de liquidatie en hij onder meer verantwoordelijk was voor het leveren van de vuurwapens. Hij vormde een onmisbare schakel bij de uitvoering van de liquidatiepoging en maakte zich schuldig aan poging moord, ondanks het feit dat hij zelf niet geschoten heeft.

Enorme risico’s

Justitie noemt het een wonder dat het beoogde doelwit niet overleden is. De door een kogel geraakte omstander en andere omstanders liepen bovendien enorme risico’s. Ook het feit dat de 21-jarige Lelystedeling geen openheid van zaken heeft gegeven over zijn motieven is meegewogen bij het bepalen van de strafeis. Het OM vindt een lange gevangenisstraf van zestien jaar passend.

‘Het moet duidelijk zijn dat dit soort geweld totaal ontoelaatbaar is. Wie kiest voor deze vormen van zware criminaliteit loopt groot risico om langdurig de gevangenis in te gaan of, zoals het tragische lot van de handlanger van de verdachte laat zien, om zijn handelen met de dood te moeten bekopen.’

Ook naar het doodschieten van de handlanger door het beoogde slachtoffer van de liquidatie wordt strafrechtelijk onderzoek verricht. In deze zaak doet de verdediging een beroep op noodweer. Het Openbaar Ministerie meldt dat het hierover op een later moment een definitief standpunt zal innemen.