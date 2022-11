OM eist zeven jaar cel tegen Satudarah-leider Xanterra M. (48)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle zeven jaar cel geëist tegen Xanterra M. (48) uit Tilburg, frontman van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Volgens justitie gaf hij leiding aan de internationale organisatie Satudarah, die zich bezighield met diefstal, afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. M. wordt tevens verdacht van het witwassen van ruim 129.700 euro en het bezit van een geweer met hagelpatronen, in november 2017.

Kopstukken

In december 2021 werden vier andere kopstukken van Satudarah veroordeeld tot straffen van 3,5 tot vijf jaar cel. Zij werden in januari dit jaar door het gerechtshof in Arnhem vrijgelaten en mogen hun hoger beroep in vrijheid afwachten. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Xanterra M. kon, door diverse omstandigheden, niet eerder plaatsvinden.

In het voorjaar van 2016 startte het politieonderzoek 26Largo, onder gezag van het Landelijk Parket van het OM. Aanleiding was de verdenking dat motorclub Satudarah een criminele organisatie is die het plegen van misdrijven als oogmerk heeft.

Actiedag

Op 24 maart 2017 vond een politieactie plaats bij een ontmoeting tussen Satudarah-leden in Tilburg. Daarna vond een grote actiedag plaats op 26 september 2017 met doorzoekingen in veertien woningen, drie bedrijfspanden en een aantal garageboxen, met hulp van 200 politiemensen, zestien officieren van justitie en negen rechter-commissarissen. Deze actiedag werd op 29 september 2017 opgevolgd door doorzoekingen in twee clubhuizen en op 5 en 6 februari 2018 in een bedrijfspand en een woning.

Arrestaties

Op 26 september 2017 werden verdachten Xanterra M., Angelo M. en Paul M. aangehouden. Verdachte Michel B. bleek spoorloos, maar werd later alsnog aangehouden in Oostenrijk. Via penningmeester Redouan I., die later werd gearresteerd, is op 26 september 2017 binnen Satudarah wereldwijd bericht dat de aanhoudingen van de hoogste bestuursleden hadden plaatsgevonden.

Vertraging

Hoewel het eind proces-verbaal in de strafzaak 26Largo al in mei 2018 door politie en justitie is vervaardigd en ingediend, hebben uiteenlopende omstandigheden – bijvoorbeeld corona, wrakingsverzoeken en aanzienlijke aantallen onderzoekswensen – ertoe geleid dat het OM pas donderdag de strafeis tegen het vijfde Satudarah-kopstuk kon uitspreken.

Pgp-berichten

In het onderzoek zijn volgens het OM vooral onderschepte pgp-berichten en getuigenverklaringen belangrijk geweest. Ook zijn er verklaringen van bedreigde getuigen, die alleen anoniem durfden te verklaren uit angst voor represailles waarmee gedreigd werd vanuit de leiding van de motorclub.

Documentatie

Ook van belang zijn de vele documenten die door de jaren heen op veel verschillende plaatsen in beslag zijn genomen door de politie, zoals aantekeningen van aanwezigen bij clubvergaderingen en handboeken en statuten, die door de motorclub zelf door de jaren heen zijn opgesteld. Ook de Satudarah-documentaire ‘One Blood’ uit 2015 spreekt volgens het OM boekdelen over de cultuur van wetteloosheid die de motorclub kenmerkt.

Het OM is van mening dat Xanterra M. samen met zijn vier medeverdachten bepalend is geweest voor het creëren en in standhouden van een cultuur van wetteloosheid, geweld en intimidatie.

Binnen de SMC spelen het plegen van strafbare feiten, het intimideren door leden van externen of ‘ongehoorzame’ leden en het opleggen van de zwijgplicht aan leden de boventoon. Door middel van het dreigen met en het uitoefenen van geweld beoogt de organisatie angst in te boezemen, aldus het OM.

Weglopen, zelf stoppen met de SMC was zo goed als onmogelijk, refereerde het OM donderdag aan de clubmaatregel ‘bad standing’. Daarbij wordt een lid met grof geweld en door gedwongen afgifte van zijn motor en betaling van 5.500 euro uit de club gezet.

‘Alles gaat over macht’, meent het OM.

Het gaat over de positie van leider binnen de SMC en over de positie van de SMC zelf, ten opzichte van andere Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Maar ook over de positionering van deze OMG ten opzichte van de samenleving: het openbaar bestuur, ondernemers, de pers en gewone burgers.

Civiele verboden

Inmiddels zijn verschillende Outlaw Motorcycle Clubs civiel verboden verklaard wegens strijd met de openbare orde. Dat geldt voor Satudarah, Hells Angels, No Surrender, Caloh Wagoh, Catervarius en Bandidos.

De zaak wordt vervolgd met twee dagen pleidooien van de verdediging. Daarna zal bekend worden wanneer de rechtbank uitspraak doet.