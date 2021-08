OM gaat door wetswijziging 10 jaar eisen tegen kroongetuige Tony de G.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat tien jaar cel eisen in plaats van twaalf jaar tegen kroongetuige Tony de G. in het omvangrijke liquidatieproces Eris. Justitie sloot met de kroongetuige de deal dat hij in ruil voor zijn verklaringen twaalf jaar zou krijgen in plaats van 24 jaar. Dat zou betekenen dat hij acht jaar zou moeten zitten, maar door een nieuwe wet, ingegaan op 1 juli, zou dat twee jaar langer worden. Dat vindt het OM onacceptabel.

Het OM bracht de nieuwe strafeis maandagochtend naar voren tijdens de start van de inhoudelijke behandeling van het Eris-proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh, in de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp.

Nieuwe wet

Op 1 juli 2021 is de Wet straffen en beschermen in werking getreden. De wetswijziging houdt in dat veroordeelden niet meer tweederde van hun straf uitzitten en daarna voorwaardelijk vrij komen, maar maximaal twee jaar voor het verstrijken van de opgelegde straf.

In de overeenkomst met kroongetuige Tony de G. werd eerder vastgelegd dat het OM een straf zal eisen van twaalf jaar in plaats van de voorgenomen eis van 24 jaar. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zou normaal gesproken twaalf jaar gevangenisstraf netto acht jaar zitten betekenen. Maar door het ingaan van de nieuwe wet op 1 juli zou twaalf jaar neerkomen op tien jaar zitten.

‘Nadelig’

Dat is volgens justitie niet wenselijk omdat “de overeenkomst door de tussentijdse wijziging van de spelregels nadelig uit dreigt te pakken voor de kroongetuige”. ‘De kroongetuige moet kunnen vertrouwen op de gemaakte afspraken, waarbij de gerechtvaardigde verwachting dat hij acht jaar moet vastzitten dient te worden geëerbiedigd’, aldus justitie.

Bezwaar advocaten

Verschillende advocaten van verdachten in strafzaak Eris hebben maandag bewaar gemaakt tegen de nieuwe strafeis voor de kroongetuige. Ze vragen om openheid van zaken en willen weten wat het OM concreet heeft afgesproken. Ze noemen het opvallend dat met de kroongetuigedeal kan worden afgeweken van gemaakte afspraken en willen dat de nieuwe wetwijziging op die manier ook voordeliger uitpakt inzake de strafeisen tegen hun cliënten.

Volgens het OM zijn er echter geen specifieke afspraken met de kroongetuige gemaakt over de nieuwe wetgeving en zal het bij de strafeis van tien jaar blijven.

De rechtbank zal het onderzoek Eris behandelen vanaf 30 augustus 2021 tot en met april 2022.