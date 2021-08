Inhoudelijke behandeling Eris-proces start 30 augustus, 64 zittingen gepland

Connect on Linked in

Op maandag 30 augustus start de rechtbank Midden-Nederland in de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp met de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke Eris-proces over liquidaties en liquidatiepogingen in de onderwereld. Voor de inhoudelijke behandeling zijn in totaal 64 zittingsdagen gepland, inclusief uitloopdagen. Naar verwachting doet de rechtbank in juli 2022 uitspraak.

21 verdachten

Strafproces Eris draait met name om een groep verdachten die volgens justitie een (leidinggevende) rol hadden bij motorclub Caloh Wagoh. Het OM verdenkt in totaal 21 verdachten, onder wie kroongetuige Tony de G., van onder meer vijf liquidaties en meerdere pogingen en opdrachten daartoe.

In de zaken van zeven verdachten is vóór de start van de inhoudelijke behandeling nog een extra pro-formazitting nodig. Die vindt plaats op vrijdag 27 augustus in Justitieel Complex Schiphol. De extra zitting is nodig vanwege de termijn van 90 dagen waarbinnen de voorlopige hechtenis moet worden getoetst.

Kroongetuige

De rechtbank start vervolgens op 30 augustus in de Bunker met de inhoudelijke behandeling van megaproces Eris. Het OM draagt het onderzoek dan voor. Mogelijk kan op die dag al een begin worden gemaakt met het horen van kroongetuige Tony de G., daarvoor zijn de eerste negen zittingsdagen gereserveerd. Het gaat om 30 en 31 augustus én 1, 7, 9, 10, 13, 16, 17 september.

64 zittingsdagen

Vanaf maandag 20 september start de rechtbank met de behandeling van de zaken in de verschillende deelonderzoeken. Voor de inhoudelijke behandeling zijn in totaal 64 zittingsdagen gepland, waaronder een aantal uitloopdagen. Naar verwachting doet de rechtbank in juli 2022 uitspraak.

Hoofdverdachten in het proces zijn vermeend ‘moordmakelaar’ en Caloh Wagoh-president Delano “Keylow” R. (50) en zijn vermeend ‘raadgever’ Greg R. (72). Volgens justitie zou Delano R. onder meer liquidaties hebben laten uitvoeren in opdracht van Ridouan Taghi.