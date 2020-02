Kroongetuige beschuldigt Taghi van nog drie moorden

Connect on Linked in

Kroongetuige Tony de G. beschuldigt Ridouan Taghi (en zijn groep) van drie moorden die spelen in het Caloh Wagoh-proces: op Jaïr Wessels, Farid Souhali en Stefaan Bogaerts. Taghi zelf staat in dit proces niet terecht, hij wordt al berecht voor vijf moorden in de Marengo-zaak. Woensdag en donderdag zijn er weer voorbereidende zittingen in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Door Wim van de Pol

In het Caloh Wagoh-proces staat een groep (ex-)leden van Caloh Wagoh MC terecht voor vier moorden die in 2017 zijn gepleegd. Het gaat om de liquidaties van Farid Souhali, Jaïr Wessels, Zeki Yumusak, en Stefaan Bogaerts. Tussen april en september 2017 werden zij doodgeschoten. Verder staan er een aantal niet uitgevoerde of mislukte moordaanslagen op criminelen op de dagvaarding, en de beschieting van een woonhuis in Doorn.

Spilfiguur in het dossier is Delano “Keylow” R. (49, foto rechts). Hij was president van Caloh Wagoh en nam volgens justitie moordopdrachten aan. Twee verdachten zijn contacten van Ridouan Taghi: Feno D. (34) en Jermaine B. (37). Zij stuurden volgens justitie samen met Taghi de moordopdrachten aan, die Delano R. dan weer uitzette bij zijn mensen, onder wie kroongetuige De G.. In de onderschepte en gekraakte pgp-berichten – en op door Keylow gemaakte opnames van pgp-chats – ziet de recherche daarvoor bewijzen.

Wessels

En dan is er ook de kroongetuige Tony de G. (35), die zegt zelf mee te hebben gedaan aan de moord op de crimineel Jaïr Wessels, op 7 juli 2017 op de parkeerplaats van NS-station Breukelen. De G. is stellig over een aantal (moord)zaken. Over andere zaken helemaal niet. Over de vermeende betrokkenheid van Taghi bij de moord in Breukelen weet hij het meeste te vertellen. Zo zegt hij met Delano R. de plaats van de moord te hebben verkend: ‘Hij (Delano) had toen contact met Taghi of zijn andere contactpersoon.’ De groep van Taghi zou het moordwapen hebben geregeld. De G.: ‘Die Skorpion heb ik opgehaald in Amsterdam bij jongens van Taghi.’ Ook een valse kentekenplaat die voor de liquidatie op een vluchtauto moest worden gemonteerd haalde hij op in Amsterdam bij ‘ jongens van Taghi’, net als een auto. De man die slachtoffer Wessels naar Breukelen lokte was door de groep van Taghi geregeld, ‘denkt’ de G.:

Delano vertelde dat Jair met een zilvergrijze golf zou komen samen met die lokker. Die lokker reed in een bestelauto en die lokker werd ook nog gevolgd door gasten van Taghi, ik weet verder niet wat voor auto dat was en wie er in die auto zouden zitten. We moesten goed uitkijken om de lokker niet te raken werd ons opgedragen, maar we moesten het sowieso doen.

Ten slotte vertelde De G. dat een pgp-telefoon die bij de moord op Wessels is ingezet, via een Taghi-connectie is verkregen:

Ik weet wel dat ik ‘m in Utrecht opgehaald heb bij een Marokkaanse jongen die behoort bij de groep van Taghi, maar waar weet ik echt niet meer. Ik weet wel dat er een patatzaak op de hoek zat.

De G. zegt ook dat Delano R. het geld voor de moord heeft hij opgehaald bij ‘de groep van Taghi, bij iemand van Taghi.’

Souhali

Over de betrokkenheid van Taghi bij andere liquidaties weet de getuige veel minder. Over de moord op Zeki Yumusak in Rotterdam (26 juli 2017) weet hij niets. Over die op Stefaan Bogaerts (21 september 2017) heeft hij alleen wat horen zeggen.

De G. heeft verder verteld nauw betrokken te zijn geweest bij de moord op Farid Souhali op 17 april 2017 in Den Haag. Hij had daarvoor wapens en auto’s geleverd. Hij zegt te weten dat Taghi ervoor verantwoordelijk was maar is niet gedetailleerd. De G. had alleen iets gehoord van iemand anders:

Maar wat ik gehoord heb, wat gezegd is, is dat Farid gewoon opgeofferd is omdat hij coke binnen getrokken had en hij eigenlijk wilde stoppen met Taghi. Omdat Taghi zoveel problemen had en dat hij daarom eigenlijk geliquideerd is omdat Taghi die lijn over wilde nemen en omdat Farid niet meer samen wilde weken met Taghi..

Ook zei De G. dat Taghi wilde dat er iemand door Delano R. voor 250.000 euro in Roermond in opdracht van Taghi zou moeten worden geliquideerd. Ook hier geen verdere details. (tekst gaat verder onder reclame)

Doorn

Over de aanslag op een woonhuis in Doorn van een Marokkaanse hasjhandelaar is De G. weer een stuk gedetailleerder.

Taghi wilde met twee handgranaten. (…) De opdrachtgever is sowieso Taghi, de baas. (…) Uiteindelijk is de beschieting met de Kalasjnikov gegaan, heb ik 2000 euro gekregen en Jack volgens mij 1300 en Michel 700. (…) Taghi heeft dat betaald aan Delano en ik heb 2000 gekregen van Delano.

Bassi

In de aanklacht tegen de verdachten in het Caloh Wagoh-proces gaat justitie voor het bewijs de verklaringen van de kroongetuige koppelen aan pgp-berichten. Dat wordt een heel gepuzzel: de bijnamen moeten al dan niet te koppelen zijn aan de identiteit van de verdachten.

De politie stelt dat “C-Murder” Keylow is, “B.I.G.” Feno D. en “Sir” Ridouan Taghi. Het volgende bericht, dat enkele uren na de moord op Farid Souhali op de pgp-telefoon van C-Murder verschijnt, is van B.I.G. die daarin een berichtje van Sir doorstuurt:

B. I. G.: Aiii Bassi wil lezen maar hij is blij blij

FW: Sir 04/17/2017 @

11 :33 pm Hahahahaha wat hoofd

Hahahahahaha u maakt my eindelijk bly hahaha

11 :41 pm Teveel ellende meegemaakt bro

