Connect on Linked in

De criminele motorbende Caloh Wagoh kreeg voor de liquidaties die zij uitvoerde zo’n 70.000 euro per moordopdracht. Dat geld probeerde zij onder meer te investeren in vastgoed in Spanje. 21 verdachten in deze zaak verschijnen vanaf maandag voor de rechter.

Verklaringen

De opbrengsten uit de moordopdrachten komen naar voren in de verklaringen die kroongetuige Tony de G. heeft afgelegd in de zaak van justitie tegen de motorclub, waar het Algemeen Dagblad dit weekeinde uit citeert.

Tony de G. vertelde de officier van Justitie dat de motorclub ‘met van alles bezig is waar ze geld aan kunnen verdienen.’

Hij geeft aan dat Caloh Wagoh geen motorclub is, maar een criminele organisatie. De meeste leden beschikken niet over een motorrijbewijs of motor.

Loyaal

Uit berichten van de leider Delano ‘Keylow’ R. blijkt dat een liquidatie de club ongeveer 70.000 tot 80.000 euro oplevert, aldus het AD.

R. moet daarvoor wel beloven loyaal te blijven aan Taghi. Dat meldt Keylow ook aan een criminele partner van Taghi: ‘Wij verkopen niets aan de vijand. Alleen de dood.’

De tekst gaat verder onder de reclame

Betrokken

Een man die het geld voor Caloh Wagoh moet witwassen, probeerde de opbrengsten te investeren in vastgoed, waaronder een stuk grond in Spanje. Maar dat mislukt, als de politie meeluistert met een gesprek met de bank, die een cashtransactie voor de aankoop van de grond wantrouwt.

Als Tony de G. op 7 juli 2017 betrokken is bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, besluit hij enkele maanden later over te stappen naar justitie.

Zittingen

De zittingen in het onderzoek Eris, naar de activiteiten van Caloh Wagoh, starten vanaf morgen, in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Het dossier bestaan volgens justitie inmiddels uit 50.000 pagina’s.

Eris is daarmee een van de omvangrijkste liquidatieonderzoeken in Nederland. Het bestaat uit 17 deelonderzoeken. Dertien daarvan gaan over liquidaties of de uitlokking of voorbereiding daarvan. Het Openbaar Ministerie brengt 21 verdachten voor de rechter.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) konden dankzij de verklaringen van de kroongetuige, maar ook via aangetroffen chats tussen de verdachten de afgelopen jaren afgesloten moordonderzoeken worden heropend. ‘Er kwam inzicht in zaken die tot dan toe onverklaarbaar en onopgelost bleven.’

Op straat

De president van de motorclub zou volgens het OM opdrachten voor liquidaties hebben aangenomen en zette het werk vervolgens uit bij moordcommando’s, waarvan hij er een aantal zou hebben kunnen aansturen. ‘Slachtoffers werden midden op straat doodgeschoten, bijvoorbeeld op de parkeerplaats van een station. Of er nu mensen in de buurt waren of niet, er werd geschoten. Desnoods met het risico dat omstanders geraakt werden.’

Er was bijvoorbeeld gevaar toen een leegstaand huis beschoten moest worden, meldt justitie in een aankondiging van de zaak. Eén kogel eindigde bij de buren in de veranda. Een dag eerder vergisten de daders zich en stonden ze voor de deur bij een gezin met jonge kinderen. De raketwerper die toen gebruikt moest worden, deed het niet.

Caloh Wagoh werd eerder dit jaar al verboden door de rechter.

De rechtbank zal het onderzoek Eris behandelen vanaf 30 augustus, tot en met april volgend jaar.