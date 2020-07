OM: geen verband tussen aanslagen Telegraaf en Panorama

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie zal in hoger beroep niet kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen de aanslagen op het gebouw van Panorama en De Telegraaf. Donderdag stelde de advocaat-generaal voor het gerechtshof desgevraagd dat er geen verband is gebleken tussen de beide aanslagen. De kans is daarmee klein dat het OM, zoals deze week nog aangekondigd, in het hoger beroep hogere straffen zal eisen dan de rechtbank oplegde.

Geen bewijs

De rechtbank concludeerde in eerste aanleg dat er in het dossier geen bewijs zit dat de aanslag (in 2018) op het kantoorgebouw in Amsterdam-Sloterdijk, waar de Panorama-redactie is gevestigd, een aanslag op Panorama en op de persvrijheid van de Nederlandse rechtstaat was geweest. Een motief was de rechtbank niet gebleken, ook niet dat de aanslag op Panorama was gericht geweest.

Hoofdverdachte Richard Z., en Mike van den B. en John P. werden veroordeeld tot “maar” 3 en 4 jaar cel. Bewezen was wel dat door de inspanningen van de drie met een antitankgranaat op het gebouw was geschoten. De straf had veel hoger kunnen zijn als het motief bewezen was geweest. Het OM vond dat er wél een aanslag op Panorama en op de persvrijheid was geweest en had tot zeven jaar cel geëist. Volgens het OM kwamen Richard Z. en andere verdachten ook in beeld in het onderzoek 26Wheeling naar de Telegraaf-aanslag, met een bestelauto, enkele weken na de aanslag op het Panorama-gebouw.

Hoger beroep

Het OM was in hoger beroep gegaan omdat het meende het motief alsnog aan te kunnen tonen, en ook omdat het opnieuw aanvoerde dat er een verband was met de aanslag op het gebouw van De Telegraaf, enkele weken later.

De advocaat van Mike van den B. had daarom in hoger beroep verzocht om het dossier 26Wheeling aan het dossier over de Panorama-aanslag te voegen. Vandaag werd duidelijk dat de advocaat-generaal dat dossier niet wil toevoegen. Er bestaat zoals hij zei ‘geen verband’ tussen de beide aanslagen. Hij had dat gehoord van de officier van justitie die de zaak voor de rechtbank behandeld had.

Schoorvoetend

Advocaat Michel van Stratum zegt in reactie zich te ergeren aan het OM: ‘Schoorvoetend komt het OM nu op eerdere feitelijk onjuiste stellingen terug die tot in hoger beroep zijn gehandhaafd. En dat pas nadat ik kritische vragen stel en het dossier opvraag. Er was dus door het OM sprake van misleiding van de rechtbank, het hof, de verdediging en de media. Dat is weinig magistratelijk.’

In de zaak tegen de verdachten van de Telegraaf-aanslag is door het OM vorige maand tot 12 jaar cel geëist. Het OM zei voor de rechtbank dat het motief van de verdachten duister is gebleven met name doordat de verdachten zijn blijven zwijgen. De uitspraak in die zaak is pas op 28 september.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de Panorama-zaak is overigens aangehouden, mogelijk zelfs tot in 2021. Dat komt doordat verdachte John P. een nieuwe advocaat heeft en het hof een overvolle agenda heeft.