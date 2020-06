OM: Gesprekken vormen extra bewijs moord Wiersum

Print This Post

Volgens de officieren van justitie zijn er in gesprekken tussen verdachten Giërmo B. (36) en Moreno B. (31) onderling en tussen bijvoorbeeld vriendinnen meer aanwijzingen te vinden dat ze de moord op advocaat Derk Wiersum hebben uitgevoerd en voorbereid, aldus Het Parool.

Afluisterapparatuur

Woensdag was er voor de rechtbank in Amsterdam een zitting in de zaak.

De advocaat van kroongetuige Nabil B. werd vermoord op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert. Justitie maakt uit de gesprekken op dat het de bedoeling was Wiersum al eerder dood te schieten, bijvoorbeeld op 9, 11 of 16 september.

Moreno B. is volgens justitie de schutter geweest en Giërmo B. de chauffeur. De recherche plaatste heimelijk afluisterapparatuur in de auto van Moreno M. en zijn vriendin. Giërmo B. was toen gearresteerd.

Be safe

Zijn vriendin stuurde Giërmo B. in de late avond van 8 september een berichtje: ‘be safe’ en ‘zoals je weggaat, zo kom je terug’. Dergelijke berichtjes passen volgens justitie in de gedachte dat er onderling versluierd werd gesproken over het moordplan. De vriendin zegt dat Moreno telkens ‘moet kotsen’ als het op televisie over de moord op de advocaat gaat.

De twee verdachten zouden in een Volkswagen Transporter en een Opel Combo Wiersum meermaals hebben geobserveerd. Moreno B. zou ook vijf keer contact hebben gezocht met Wiersum, mogelijk om zich als cliënt te melden. Die stuurde hem op 11 september vanuit het buitenland zijn visitekaartje per sms.

