OM: Martien R. plaatste 100 kilo MDMA in auto met verborgen ruimte (UPDATE)

Vrijdag betoogde het Openbaar Ministerie in de rechtszaak tegen Martien R. en medeverdachten dat de groep op een woonwagenkamp in Oss in april 2019 enkele tassen met MDMA in de verborgen ruimte van een auto zou hebben geplaatst. Later die 15de april werd op een parkeerplaats bij de Wouwse in de buurt van Bergen op Zoom deze Chrysler Voyager gecontroleerd door de politie. Na enige moeite vonden agenten de 99,4 kilo MDMA in de verborgen ruimte onder de achterbank.

De politie had in die periode zowel camera’s als microfoons in en om het kamp geïnstalleerd. Op camerabeelden is op de bewuste dag volgens het Openbaar Ministerie bijzonder veel beweging te zien. De officier van justitie noemt het ‘opvallend’ dat Martien R. veelvuldig aanwezig was en de andere aanwezigen aanstuurde. Hij vroeg de latere chauffeur van de Chrysler in de ochtend onder meer hoeveel ‘M’ er nog in de bus lag, om later aan te geven dat er zaken moeten worden weggebracht. Uit alles blijkt dat met ‘M’ de MDMA-kristallen bedoeld werden, die later werden gevonden in de auto, aldus de officier van justitie.

De drugs werden die middag op het kamp in bigshoppers gestopt, vermoedelijk vanaf een braakliggend terrein, dat door de groep werd gebruikt als stashlocatie. Rond 15.30 was men klaar met het inladen van de auto, zo blijkt uit camerabeelden en uit een afgeluisterd gesprek. In het gesprek wordt het vertrek aangekondigd door de latere chauffeur, die belooft om even een berichtje te sturen als hij op zijn bestemming zou zijn aangekomen. Maar zover kwam het niet. Op een parkeerplaats bij de Wouwse Tol bij Bergen op Zoom wordt de auto gecontroleerd door de politie en komen de drugs tevoorschijn. Kort na de aanhouding van de chauffeur, ruiken zijn medeverdachten onraad, zegt het OM: ‘Ik denk dat hij gesnaaid is hoor’, wordt gezegd in een afgeluisterd gesprek.

De verborgen ruimte kon met een hydraulisch systeem worden geopend door het met een magneet te activeren.

MDMA is de werkzame stof in xtc-pillen. Martien R. heeft in een eerder afgelegde verklaring gezegd dat het ging himalayazout en niet om MDMA.

