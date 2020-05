Voortvluchtige Toon R. opgepakt op vakantiepark in Ede

Connect on Linked in

Op een vakantiepark in Ede is maandagavond rond 22.00 de voortvluchtige Toon R. (40) opgepakt. Het Openbaar Ministerie beschouwt hem als een van de kopstukken van het criminele familienetwerk rond zijn neef Martien R. (48) uit Oss.

Toon R. was de enige verdachte binnen het netwerk die nog voortvluchtig was en was volgens het OM sinds november 2019 een van de meest gezochte mannen in Brabant. De recherche kwam recent zijn mogelijke verblijfplaats op het spoor. Rond 22.00 viel een arrestatieteam het vakantiehuisje in Ede binnen, waarna R. werd opgepakt.

Criminele organisatie

Naast lidmaatschap van een criminele organisatie wordt R. verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en verschillende drugsdelicten. Tijdens Operatie Alfa werden in november 2019 en februari 2020 een groot aantal verdachten op verschillende plaatsen in Nederland en België gearresteerd.

A73-moord

Martien R. en zijn neef Toon R. werden in 2012 door het gerechtshof vrijgesproken van het opdracht geven voor de liquidatie van wiethandelaar Hans van Geenen op de A73 bij Nijmegen in 2008.