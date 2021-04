OM: uitvoerders Limburgs liquidatieplan in beeld

Connect on Linked in

Voor het plan om in Sittard Anthy P. (38) te liquideren zegt justitie de uitvoerders in beeld te hebben. Dat bleek volgens De Limburger deze week op een pro forma-zitting voor de rechtbank in Maastricht. De hoofdverdachten zijn Vince C. (35) uit Maastricht en zijn Deense kennis en collega-lid van motorclub Satudarah Henrik J. (28).

Motor

Volgens het OM was C. de schutter en de Deen de bestuurder van de motor waarmee de twee op zaterdagavond van 12 september vorig jaar naar de Bradleystraat in Sittard reden om P. te liquideren. Die motor is later uitgebrand gevonden. Kevin S. (36) uit Sittard zou de man uit Roermond hebben gelokt.

Volgens de officier van justitie moet vervolgonderzoek uitwijzen of de drie al dan niet in opdracht van anderen handelden.

Overgeleverd

Het OM denkt dat onderlinge vetes in het criminele milieu het motief is geweest. Er zijn aanwijzingen tegen Tony P. (44) en zijn zoon Jonini (19) uit Brunssum, en tegen Stefan C. uit Reuver betrokken zouden kunnen. Er zijn gekraakte chats tussen deze personen die daarop wijzen.

Justitie houdt ook de optie open dat motorclub Satudarah betrokken is bij de liquidatiepoging. Anthy P. was ooit lid van die motorclub. Over drie maanden komt er een nieuwe voorbereidende zitting. Het onderzoek is nog niet klaar. Henrik J. zal op korte termijn vanuit Denemarken worden overgeleverd aan Nederland.