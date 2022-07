OM voor hof: ‘Aanslag Panorama was wel aanslag op persvrijheid’

Connect on Linked in

Justitie heeft in hoger beroep zeven jaar gevangenisstraf geëist voor de drie mannen die ervan worden verdacht in 2018 een anti-tank-raket te hebben afgevuurd op het gebouw waar de redactie van het weekblad Panorama in is gevestigd. Ze is van mening dat de daders meer straf verdienen, omdat het hier om een aanslag op de persvrijheid ging.

Redactie Crimesite

Raket

Op 21 juni 2018 werd om 23.05 uur een anti-tank-raket afgevuurd op de redactie van Panorama. Daarbij vielen geen gewonden. Wel was er flinke schade aan het gebouw in Amsterdam. Er sneuvelde een ruit, en er werd een deur het pand uitgeblazen.

Aanslag

Binnen een dag hield de politie een verdachte aan: Richard Z. (42), voorzitter van een Woerdense chapter van de motorclub Caloh Wagoh (die vorig jaar door de rechter werd verboden, vanwege een ‘stortvloed aan geweld’.)

In de twee maanden na de aanslag werden ook Mike van den B. (26) en John P. (46) aangehouden. Van den B. was net als Richard Z. lid van Caloh Wagoh. P. werd in sommige berichten ook genoemd als lid van de motorclub.

Meerdere leden van Caloh Wagoh hebben moordcommando’s gevormd. Volgens de rechter waarschijnlijk in dienst van Ridouan T., die in de zaak Marengo onlangs levenslang tegen zich hoorde eisen, maar in deze zaak niet wordt vervolgd.

Minder

De drie motorclubleden in de Panorama-zaak kregen respectievelijk vier, drie en nog eens drie jaar cel voor hun daad. Dat was minder dan justitie eiste. De rechtbank oordeelde dat niet kon worden bewezen dat de aanslag te maken had met een publicatie over de methodes van de georganiseerde misdaad in het tijdschrift.

Aanval

Hierop ging het OM in beroep. Ze vindt de aanval op Panorama wel degelijk een aanval op de persvrijheid. Volgens het OM is er een rechtstreekse link met een publicatie in het tijdschrift.

Dat stelt de redactie van het weekblad woensdag ook op haar website: ‘In de editie die in de week van de aanslag verscheen vroegen wij ons af: “Wie heeft het voor het zeggen binnen de Mocro maffia?” De logische conclusie van dat vraagstuk was natuurlijk Ridouan T., die met naam en toenaam in ons blad werd genoemd, iets dat het kopstuk van de criminele organisatie niet waardeert.’

Uit de weg

De redactie vergelijkt de aanslag met een andere aanval: ‘Al eerder zou T. misdaadblogger Martin Kok uit de weg hebben laten ruimen, nadat die de naam Ridouan T. meerdere keren had laten vallen op zijn site Vlinderscrime. Een dag na onze publicatie was het ook raak en werd er een antitankraket op de redactie afgeschoten… De vraag is of de rechter het ditmaal bewezen acht dat de aanslag ook daadwerkelijk op ons was gericht.’

Dit is overigens het bewuste artikel in Panorama, dat werd aangeleverd door ‘Boevennieuws’, en nog steeds te lezen valt via de digitale kiosk Blendle. Kort na de aanslag zegde de hoofdredactie van het weekblad de samenwerking met de site Boevennieuws op.

Straat

Tijdens de zitting woensdag voor het hof werden ook verklaringen van een medewerker van het blad behandeld, die aangaf dat er vanaf de straat duidelijk te zien zou zijn dat het om de redactie van Panorama ging.

De uitspraak in deze zaak door het hof staat gepland op 3 augustus.