‘OM vordert 2 miljoen van spoorloze Eindhovenaar’

Het Openbaar Ministerie eist voor de rechtbank in Den Bosch ruim twee miljoen euro aan crimineel vermogen van Eindhovenaar Tommy van der S. (41), die sinds 2018 op de Nationale Opsporingslijst staat. De politie is sinds 2014 op zoek naar hem.

Dubai

Volgens het Eindhovens Dagblad verbleef Van der S. in ieder geval in april 2021 in Dubai, waar hij ook kort vastzat. Maar de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat hij er nu niet meer verblijft.

Waar hij wel is blijf gissen, zo bleek op een zitting woensdag. In 2019 waren er geruchten dat hij in Spanje zou wonen.

Antiekzaak

Het Openbaar Ministerie eist 1,7 miljoen euro van een medeverdachte van Van der S., een 45-jarige man uit Veldhoven.

Van der S. was volgens de rechtbank de leider van de zogenoemde Guttenberg-bende, die synthetische drugs produceerde en uitvoerde. Hoofdkwartier was de antiekzaak van de vader van Van der S..