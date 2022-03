OM vordert 6 miljoen van witwassende Roma-familie uit Brabant

Print This Post

In een ontnemingsprocedure eist het Openbaar Ministerie in Den Bosch ruim 6 miljoen euro van leden van een Roma-familie uit Den Bosch en Rosmalen. Het OM maakte dat dinsdag middels een persbericht bekend. In december 2020 veroordeelde het gerechtshof tien leden van de familie tot werkstraffen en gevangenisstraffen tot 12 maanden voor witwassen, valsheid in geschrifte, en vijf van de verdachten voor uitkeringsfraude.

Zoek geraakt

De straffen waren iets lager dan de maximaal 18 maanden die de rechtbank oplegde in 2016. Tijdens de procedure bij het gerechtshof bleken dossierstukken die de politie had opgemaakt zoek te zijn geraakt maar plotseling toch weer terug te vinden, nadat het gerechtshof erom had gevraagd.

Het onderzoek naar de familie was in juli 2011 gestart. Dinsdag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de ontnemingsprocedure.

Geen baan

Het Openbaar Ministerie legde de nadruk op het feit dat het onderzoek ooit begon naar aanleiding van de omstandigheid dat niemand van de familie een betaalde baan leek te hebben terwijl er toch in weelde werd geleefd. Er werden meerdere grote panden in Den Bosch en omgeving aangekocht en men verplaatste zich in dure auto’s.

De verdediging van de verdachten heeft gesteld dat het aankopen van panden gebeurde middels familiekapitaal dat in andere landen werd verdiend.

Justitie berekent dat het totale wederrechtelijk verkregen voordeel uitkomt op 6.839.437,15 euro. Per verdachte zouden er enkele tonnen moeten worden betaald.