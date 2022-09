‘Twee mannen vast voor aanslag op “tattoo-killer” Cor P.’

Connect on Linked in

Voor de moordaanslag op “tattookiller” Cor P. zijn twee jonge mannen aangehouden. Dat hebben bronnen rond het onderzoek gezegd tegen RTV Oost. Cor P., ook wel genoemd De Paling, werd begin dit jaar neergeschoten in de Dominicaanse Republiek. Cor P. stond internationaal gesignaleerd op het moment dat hij werd beschoten. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en was ondergedoken sinds januari 2020.

Alphen aan den Rijn

Op 4 januari 2022 werd Cor P. door twee mannen op een scooter neergeschoten. Hij zit nu vast in Nederland.

Waar en wanneer de twee verdachten zijn gearresteerd is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee ervan met eventuele anderen een criminele organisatie te hebben gevormd die moorden in opdracht pleegde. Eén van de twee mannen wordt ook verdacht van bemoeienis bij een grote wapenopslag in Alphen aan de Rijn waar vier raketwerpers en tientallen (automatische) wapens. In april zijn daarvoor twee mannen gearresteerd.

Gerechtshof

Volgens het OM heeft P. samen met zijn broer en twee anderen in 2009 Enschedeër Onno Kuut vermoord. De vier verdachten dragen een kenmerkende tatoeage van Chinese tekens op hun rug. Na vrijspraak door de rechtbank in Rotterdam gaat deze zaak nu dienen in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam.

Cor P. werd eerder veroordeeld voor een mislukte moordaanslag op Amsterdammer Marlon Dalfour in 2009.