OM wijst bezwaren Marengo-advocaten af

Twee officieren van justitie van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie hebben donderdag alle bezwaren van de advocaten in het Marengo-proces over de beschuldigingen van informatie-lekken van advocaten van de hand gewezen. Inmiddels ligt er een formele tuchtklacht over een aantal advocaten bij de Amsterdamse deken van de Orde van advocaten.

Integriteit

Advocaten van onder meer het kantoor Ficq & Partners hadden het OM ervan beschuldigd hun integriteit in twijfel te trekken omdat in het dossier een volgens hen halfbakken samenvatting van pgp-chats van verdachten was gevoegd uit een voorloper van het Marengo-onderzoek naar Ridouan Taghi c.s.. De advocaten zouden informatie uit een dossier naar de groep van Taghi hebben gelekt. Advocaten hadden zeer scherp gereageerd.

Het OM blijft staan op het standpunt dat dit proces-verbaal een verificatie was van beweringen van kroongetuige Nabil B.; ondanks dat B. hierover geen concrete informatie wist te vertellen.

De term ‘boodschappenjongens’ van Taghi kwam van De Telegraaf en het OM had dit nooit zo gezegd. Het OM zegt slechts zuivere intenties te hebben en niet advocaten te willen beschadigen. Nader onderzoek naar dit (naar de media uitgelekte) proces-verbaal is dan ook niet nodig.

Pgp-data

Ook een andere reeks verzoeken van de verdediging van de 17 verdachten moeten worden afgewezen vindt het OM.

Wat betreft het verzoek van de advocaat van Taghi om alle beschikbare pgp-data te krijgen, en niet alleen de voor het bewijs tegen haar client gebruikte zinnen, vindt het OM dat er voldoende context is om Taghi (en anderen) te kunnen verdedigen. Alle pgp-berichten aan de advocaten verstrekken stuit op grote bezwaren, onder meer omdat er gevoelige informatie in kan zetten, die tot geweld kan leiden. De gelegenheid zoekopdrachten te geven is volgens het OM voldoende. Ook hebben advocaten de berichten ontvangen die aan hun cliënten worden toegeschreven.

De rechtbank zal later op alle verzoeken beslissen.

