OM wil volwassenenrecht voor 17-jarige in rechtszaak fruitbedrijf

Het Openbaar Ministerie in Arnhem wil dat een destijds 17-jarige verdachte die in november 2020 mogelijk betrokken was bij het plegen van aanslagen op woningen van (ex)medewerkers van fruitbedrijf De Groot wordt berecht volgens het volwassenenrecht. De officier van justitie eiste maandag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen de inmiddels 18-jarige jongen uit Hilversum.

Mortierbommen

De jongen zou op 23 en 25 november 2020 een steen met daaraan bevestigd mortierbommen (zwaar vuurwerk) hebben gegooid naar woningen in Kerkdriel en Hedel en ook betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van een soortgelijke aanslag op een woning in Hilversum. Op 25 november brandde een woonboerderij in Hedel volledig af. De aanslagen waren maar enkele in een lange reeks sinds medio 2019 een poging werd gedaan de directie van De Groot af te persen. De officier van justitie zegt bij de eis rekening te houden met de jeugdige leeftijd van verdachte en zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Opdrachtgevers

Er zijn in totaal 25 verdachten aangehouden. Deze maand staan zeven verdachten terecht. De zaak tegen hoofdverdachte Ali G. loopt ook nog.

De 18-jarige en zijn medeverdachten hebben niets over andere betrokkenen of opdrachtgever(s) gezegd. Aan de rechtbank zeiden ze dit niet te willen doen vanwege hun veiligheid.

