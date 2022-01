Onderwaterzoeking naar vuurwapen in liquidatieonderzoek Itzhak Meiri

Connect on Linked in

De politie is sinds vrijdagochtend bezig met een onderwaterzoeking aan de Kelbergen in Amsterdam-Zuidoost, in het onderzoek naar de liquidatie van Itzhak Meiri (56) uit Almere. Die werd op 22 december doodgeschoten aan de Wieringerstraat in Amstelveen. De recherche vermoedt dat de dader(s) het vuurwapen dat bij de liquidatie is gebruikt in het water of in de directe omgeving daarvan (nabij een voetbalveldje) hebben gedumpt.

LTOZ

Het LTOZ (Landelijk Team Onderwater Zoekingen) van de Landelijke Eenheid is bezig met de onderwaterzoeking. Dit team is gespecialiseerd in het zoeken van personen en voorwerpen onder water. Het is onduidelijk of er iets gevonden is.

Zwarte VW Golf

De politie meldt dat uit onderzoek is gebleken dat een van de daders mogelijk voor de liquidatie op de Texelstraat in Amstelveen langs de achterkant van een supermarkt is gelopen. Op datzelfde tijdstip, tussen 10.30 en 11.00, reed ook een zwarte Volkswagen Golf door de wijk. In deze auto werd later de 21-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden.

Getuigen

De recherche is op zoek naar getuigen die deze VW Golf in of rondom de omgeving van de Wieringerstraat en/of Texelstraat hebben gezien. Ook worden getuigen gezocht die op 22 december tussen 11.00 en 11.30 bij het voetbalveldje of het water aan de Kelbergen iets verdachts hebben gezien.

Voorarrest verlengd

De twee verdachten, een 21-jarige en een 16-jarige Amsterdammer, zitten nog altijd in voorlopige hechtenis. De rechtbank van Amsterdam heeft besloten dat ze minstens 90 dagen langer vastzitten.