‘Onderwereldconflict gaat door in de rechtszaal’

De verdachte van een mislukte moordaanslag, en het slachtoffer, lieten maandag in de rechtszaal blijken dat ze nog een appeltje met elkaar te schillen hebben. Vince C. (38) en de neergeschoten Anthy P. (41) zaten tegenover elkaar. Volgens De Limburger leek het conflict tussen de twee nog lang niet bijgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft tegen C. dinsdag 20 jaar cel geëist.

Parkeerplaats

Anthy P. is op 12 september 2020 is neergeschoten op een parkeerplaats aan de Bradleystraat in Sittard. Hij staat bekend als een onverbeterlijke crimineel met een fline reputatie met veel vijanden. Begin januari 2021 zijn rapper Vince C. (38) en Henrik J. (31) en Kevin S. (38) aangehouden.

Conflict

Zowel Vince C. als Kevin S. zouden een financieel conflict met het slachtoffer hebben. Vince C. liet zich al tijden op onder meer sociale media dreigend uit over Anthy P..

Volgens De Limburger zei C. maandag: ‘Hij komt bij alle vrouwen om mij heen. Dat kan toch niet. Waar zijn we mee bezig? Hij gaat naar mijn eigen vrouw, waar mijn dochter thuis is. Hij komt bij een vriendin van haar. Serieus, waar zijn we mee bezig?’

Anthy P. riep terug: ‘Kom dan, bitch.’ Maar parketpolitie hoefde niet in te grijpen.

Wapen

Vince C. zegt dat het nooit de bedoeling is geweest te schieten en dat hij P. alleen bang wilde maken. Hij heeft eerder gezegd uit noodweer te hebben geschoten. Henrik J. was de chauffeur van C.. Maar J. zegt dat hij nooit heeft geweten dat C. een wapen bij zich had.

C. en de andere verdachten zijn onder voorwaarden op vrije voeten.

Justitie ziet Kevin S. als lokker die Anthy P. voor een drugsdeal naar de parkeerplaats in de Bradleystraat zou hebben gelokt. S. ontkent iets te hebben geweten over een wapen of een liquidatie. Dario P. zou een motor die is gebruikt hebben geregeld.

Justitie gaat voor dit groepje verdachten uit van poging tot moord

Alternatief scenario

Er zijn nog andere verdachten, die niet vastzitten en nu niet terechtstaan. Ook zij zouden volgens justitie een motief hebben gehad om Anthy P. iets aan te doen. er zou een groter complot zijn gesmeed tegen Anthy P., denkt justitie.

Vince C. zegt die mensen niet te kennen.

De officier van justitie zal pas na het vonnis in de lopende rechtszaak een besluit nemen over de andere verdachten.