Onderzoek martelcontainers heeft vertakkingen in Spanje

Het onderzoek naar de zes verdachten die zich bezig zouden houden met het voorbereiden van gijzelingen en zware mishandelingen, in verband met een zevental geluiddichte containers in West-Brabant, heeft ook vertakkingen in Spanje.

Liquidaties

De Spaanse Nationale Politie zegt dat de criminele organisatie die erachter zit ook verdacht is van betrokkenheid bij acties met explosieven en sommige liquidaties die de afgelopen jaren zijn gepleegd in de provincie Málaga, en verdwijningen in Nederland. Volgens de Spanjaarden loopt het onderzoek nog volop door en wordt er actief samengewerkt met de Nederlandse autoriteiten.

Er wordt onderzocht welke (andere) personen te koppelen zijn aan Spaanse onderzoeken.

Ziani

Eén van de hoofdverdachten in het Nederlandse onderzoek is Robin van O. die door de politie net als Mustapha F. als een rivaal van Ridouan Taghi wordt gezien. Taghi zit sinds december in Nederland vast op verdenking van een reeks onderwereldmoorden.

Eén van de personen die tot de groep van Van O. en F. werd gerekend was Hamza Ziani (33), die in 2018 in Torremolinos werd vermoord. Volgens Spaanse media werd Ziani op zijn beurt door de politie in verband gebracht met geweldsdelicten in Zuid-Spanje.

