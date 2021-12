Onderzoek naar crystal methlab in villa Willemsoord heropend

Connect on Linked in

Het strafrechtelijk onderzoek naar het in mei 2020 aangetroffen drugslab in de villa van Eric R. (66) in Willemsoord (Overijssel) is heropend. De Stentor schreef vorige maand al dat er een nieuw onderzoek naar de zaak komt. Tegen R. werd begin november vier jaar cel geëist. Hij is als enige in de zaak aangehouden, maar er blijken vijf medeverdachten te zijn, waaronder een 38-jarige Mexicaanse hoofdverdachte met de bijnaam “Pablo Icecobar”.

Maarten Meulemeesters, de advocaat van Eric R., vroeg zich vorige maand al af waarom justitie niet heeft gemeld dat er vijf medeverdachten in de zaak zijn. Hun namen ontbreken in het strafdossier. Volgens de advocaat wekt het de suggestie dat er mogelijk ontlastend bewijs uit het dossier is gehouden. ‘Het kan een ander licht op de rol van mijn cliënt werpen.’

Mexicaans drugskartel

Nadat Eric R. voor de rechtbank in Zwolle zijn strafeis hoorde van het OM, besprak hij met zijn advocaat een artikel uit het NRC, waarin stond dat de drugsorganisatie van Icecobar mogelijk betrokken is bij het lab in Willemsoord. Eerder al zei R. dat hij bedreigd werd door twee Mexicanen en gaf zijn advocaat aan dat er aanwijzingen zijn dat er een Mexicaans drugskartel bij de zaak betrokken is en zijn cliënt een ‘katvanger’ is.

‘Spaanse tak van Talpa’

Ook verklaarde R. dat hij begin 2019 bezoek kreeg van ‘de Spaanse tak van Talpa’ die zijn villa wilde huren voor een tv-programma. Toen deze plannen volgens hem gaandeweg werden gewijzigd, keek hij daar niet vreemd van op. In het crystal methlab dat in mei 2020 werd ontmanteld, zijn volgens de politie en justitie zeker honderden liters synthetische drugs geproduceerd. In de schuur werd gekookt en in de kelder van de villa werden de drugs verpakt. Justitie ziet R. als medeverdachte die zelf ook allerlei hand- en spandiensten verricht zou hebben.

Onderzoek 26INN

Kort na het sluiten van de strafzaak in november bleek dat zes verdachten in een onderzoek naar vier verschillende crystal methlabs mogelijk ook betrokken waren bij het lab in Willemsoord. Deze andere zaak (onderzoek 26INN) liep bij de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank in Zwolle concludeerde vervolgens al snel dat het strafonderzoek onvolledig was en heeft het onderzoek daarom vorige maand heropend.

Dossierstukken toegevoegd

Donderdag is tijdens een korte zitting voor de rechtbank in Zwolle besloten dat alle relevante stukken uit het onderzoek 26INN aan het dossier van het drugslab in Willemsoord moeten worden toegevoegd. Volgens de officier van justitie heeft hij de zaak over het hoofd gezien. Hij noemt de heropening een goede beslissing en benadrukte wel dat de verdachten in onderzoek 26INN niet zijn opgepakt, maar alleen zijn ondervraagd over betrokkenheid bij het methlab in Willemsoord.

De uitspraak tegen Eric R. zou aanvankelijk op 18 november zijn, maar die zitting gaat nu niet door. Een nieuwe datum voor de heropende strafzaak is nog niet vastgesteld.