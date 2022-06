Ontsnapte tbs’er Luciano D. (24) opgepakt op de A12

Connect on Linked in

De voortvluchtige ontsnapte Amsterdamse tbs’er Luciano D. (24) is donderdagavond rond 18.15 op de A12 bij Den Haag aangehouden. Het FastNL politieteam dat zich bezighoudt met de opsporing van voortvluchtigen, hield hem samen met leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aan.

(Beeld: Luciano D. (links) en Sherwin Windster)

Luciano D. ontsnapte vorige week dinsdag samen met tbs’er Sherwin Windster uit de Pompekliniek in Nijmegen. Ze sloegen op de vlucht in een witte Volkwagen Golf, die vorige week in Amsterdam werd aangetroffen.

Nationale Opsporingslijst

D. stond eerder op de Nationale Opsporingslijst. In 2016 ontsnapte hij bij een actie van een arrestatieteam, waarbij werd geschoten. Daarvoor wist hij ook te ontsnappen tijdens een begeleid verlof.

Celstraffen

In 2017 kreeg Luciano D. nog een gevangenisstraf voor de gewelddadige overval op een bewoner van een villa in Amsterdam-Zuid. Hij zat toen in proefverlof voor een eerdere straf. In 2021 werd D. veroordeeld tot 5 jaar celstraf en gedwongen tbs voor een gewapende overval.

Tweevoudige moordenaar

Sherwin Windster is in 2019 veroordeeld tot 5,5 jaar cel en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval, waarbij een van de slachtoffers is overleden. Het slachtoffer van deze gewapende overval was de 48-jarige Mick Pitai, die in 2015 tijdens een roofoverval in zijn eigen huis in Tilburg werd doodgeschoten door Windster.

Het was niet het eerste dodelijke slachtoffer door toedoen van Windster. In 2012 stak hij de 22-jarige Railyson Mathilda dood in Delft. Windster was toen pas 16 jaar oud. Hij kreeg anderhalf jaar cel en jeugd-tbs.

Foto’s

Justitie maakt vorige week woensdag de identiteit bekend van de ontsnapte tbs’ers. Ook werden foto’s vrijgegeven van de veroordeelde criminelen.