Ook in hoger beroep vrijspraak voor plannen rip drugsdealer

In hoger beroep zijn twee verdachten net als bij de rechtbank vrijgesproken van het plannen van een gewelddadige overval op drugshandelaar Hensley J. in Oss in 2017. Het hof veroordeelde één van hen wel voor vuurwapenbezit en één voor een overval op een andere persoon in Amsterdam.

Bestelen

Drie verdachten werden op 11 mei 2017 in de buurt van Zaltbommel aangehouden, terwijl ze volgens justitie op weg waren naar het huis van J..

Het gerechtshof vindt dat wel vaststaat dat Yosef B. en Mustafa G. met behulp van plaatsbepalingsapparatuur Hensley J. hebben geobserveerd en gevolgd. B. heeft ook in verklaringen in hoger beroep verklaard dat hij zich in bezighield met het bestelen van mensen die in de drugs zaten. Omdat hij dacht dat Juliette ‘in de coke zat’ heeft hij Juliette samen met G. geobserveerd.

De advocaat-generaal vond dat in afgeluisterde gesprekken gesproken door de twee duidelijk wordt gesproken over geweld. B. vertelde in reactie dat hij ofwel grapjes aan het maken was ofwel stoer aan het doen was. Over een bij hem thuis aangetroffen Kalasjnikov zei hij hij dat hij die voor een ander in bewaring had.

Ook Mustafa G. heeft verklaard dat zij J. observeerden om bij hem te kunnen inbreken voor drugs of geld.

‘Hoog van de toren’

Advocaat Jurriaan de Vries zegt dat het Openbaar Ministerie jarenlang ‘hoog van de toren heeft geblazen’ door te stellen dat de twee van plan waren J. te vermoorden. Na de vrijspraak door de rechtbank liet de advocaat-generaal die klacht in hoger beroep vallen maar eiste nog wel straf voor het plannen van een gewelddadige overval of afpersing van J.. De Vries stelde dat er ook daarvoor onvoldoende bewijs is. Verder betoogde De Vries dat aangetroffen spullen als peilbakens en een vuurwapen niet te herleiden zijn op een doel, in dit geval de overval.

‘Veelal onsamenhangend’

Het hof gaat daarin mee. In de auto waarin de verdachte en medeverdachten op weg naar J. zijn aangehouden waren alleen enkele telefoons aanwezig. Verder vindt het hof de tapgesprekken waarin over geweld wordt gesproken onduidelijk van context (‘multi-interpretabel’) en ‘veelal onsamenhangend’. De voorwerpen kan het hof niet in verband brengen met een plan om J. met geweld of bedreiging te beroven.

Beelden

Bij de rechtbank was verdachte B. geheel vrijgesproken. In hoger beroep krijgt hij wel straf voor het automatische geweer: acht maanden cel. Die straf valt relatief laag uit omdat de zaak lang heeft geduurd.

Net als de rechtbank veroordeeld het gerechtshof Mustafa G. wel voor de poging een woningoverval te plegen in Amsterdam in 2016. Hij krijgt 17 maanden cel.

Rechercheurs van de politie zeggen Yosef B. te hebben herkend op camerabeelden die daarbij zijn gemaakt. Het gerechtshof heeft die beelden gezien maar vindt in de beelden geen basis voor identificatie van B.