Opnieuw blunder van justitie in Marengo-proces

Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, heeft in zijn cel kunnen beschikken over een usb-stick, een dongle en een harde schijf. De gegevensdragers werden tijdens een celinspectie in beslag genomen, maar waar ze nu zijn en wat er op stond/staat kunnen politie en justitie niet zeggen: ze zijn kwijt.

Dat schrijft het AD op basis van een document van justitie dat de krant heeft ingezien en dat is toegevoegd aan het Marengo-dossier.

Verzwegen

Het Openbaar Ministerie heeft het bestaan van de gegevensdragers tot nu toe verzwegen. De kroongetuige zelf heeft ook nooit iets over het bestaan van de spullen gezegd. De zaken werden aangetroffen tijdens een celinspectie op 6 september 2017, waarbij een USB-dongle, een harde schijf WD Elements en een USB-stick van het merk Cambrian in beslag werden genomen. Wat vervolgens met de in beslag genomen spullen is gedaan is onduidelijk. ‘Dat komt omdat niet bekend is waar die goederen zich bevinden, uit de systemen van politie en justitie blijkt niet dat deze goederen aan het onderzoeksteam of een andere politie-eenheid dan wel het OM zijn overgedragen’ zo valt in het document te lezen.

Opmerkelijk

Strafrechtdeskundigen die door het AD zijn geraadpleegd vinden de zaak ‘opmerkelijk’. De inhoud van de gegevensdragers kan namelijk cruciaal zijn voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige.

Ook opmerkelijk is dat eerder een officier van justitie bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat er geen doorzoeking van de cel van de kroongetuige heeft plaatsgevonden.

iPhone

Ruim een week nadat de gegevensdragers in beslag waren genomen, werd er een iPhone 5 voor de kroongetuige naar binnen gesmokkeld. Daarmee werden tienduizenden appjes verstuurd. Publicatie daarvan leverde grote commotie op tijdens een van de zittingen van het Marengo-proces vorige week.

Blunder op blunder

Eerder blunderde het OM al door vier verschillende keren een foto van de kroongetuige mee te sturen in het dossier. Eerder zeiden Onno de Jong en Peter Schouten, de advocaten van Nabil B., dat door de verstrekking van de tienduizenden berichten de veiligheid van de familie van de kroongetuige in gevaar is gebracht. Dat kwam vooral omdat het Team Getuigenbescherming de namen niet had geanonimiseerd. De advocaten van de kroongetuige spraken in dit verband in De Telegraaf van ‘blunder op blunder’