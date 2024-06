Opnieuw explosie bij gesloten woning moordverdachte Marokko

Connect on Linked in

Bij een eerder getroffen woning aan de Rembrandtstraat in Rotterdam-Noord heeft zaterdagnacht een explosie plaatsgevonden. Ook is op de gevel beneden met graffiti de tekst “WAR 4 LIFE” gespoten. Dezelfde woning was op 4 augustus en 5 september vorig jaar ook al doelwit van bomaanslagen. Het betreft de voormalige woning van Soufiane B. (29), die in Marokko verdachte is van het doodsteken van zijn 25-jarige neef.

(Beeld: JBMedia)

De politie bevestigt dat er zaterdagnacht een brandmelding is geweest en dat zij de graffiti ook hebben waargenomen. De schade aan de woning is beperkt tot enkele ramen en een zwart geblakerde gevel. De woning was al een poos gesloten en stond leeg.

Strand in Marokko

In de woning woonde eerder Soufiane B., die ervan wordt verdacht zijn eigen neef Hicham te hebben doodgestoken op een strand in Al-Hoceima. Samen met zijn vader vluchtte hij toen via de Spaanse enclave over de Middellandse Zee naar het vasteland van Spanje. Mogelijk zijn ze daarna in Nederland ondergedoken.

Eerder doelwit

De woning was in augustus en september vorig jaar ook al doelwit van aanslagen. Na de eerste explosie hing de politie een camera in de straat op die gericht was op de woning.

Soufiane B. werd in september 2023 in Rotterdam aangehouden. Dat gebeurde zonder dat er vanuit Marokko een rechtshulpverzoek aan Nederland was gedaan om B. aan te houden.

Celstraffen

B. was volgens De Telegraaf geen onbekende van politie en justitie. Hij was nog maar net op vrije voeten na een gevangenisstraf van vijf maanden voor het verkopen en vervoeren van 1218 gram heroïne toen hij op vakantie ging naar Marokko. Eerder werd hij ook al tot maandenlange gevangenisstraffen veroordeeld voor de handel in heroïne en cocaïne.

