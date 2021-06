Opnieuw twee aanhoudingen voor liquidatie Bergen aan Zee

Print This Post

Een arrestatieteam heeft dinsdag 1 juni opnieuw twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee. Het zijn een 29-jarige man uit ‘s Heerenberg en een 42-jarige man uit Aalten. Er zijn op meerdere plekken doorzoekingen geweest. Er is onder meer een personenauto in beslag genomen.

Op dinsdag 16 februari werd op straat in Bergen aan Zee een 45-jarige man uit Colombia doodgeschoten. Daarna zijn in Amsterdam en in Spanje eerder al elf verdachten aangehouden. Hiervan zitten er nog negen vast, drie van hen op verdenking van betrokkenheid bij het schieten en zes op verdenking van vuurwapenbezit en witwassen.

Met de twee recent aangehouden verdachten komt het totaal aantal verdachten op dertien. De twee komen aanstaande vrijdag bij de rechter-commissaris. Op dit moment wil de politie in verband met het onderzoek geen verdere informatie geven.

