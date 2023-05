Opnieuw veel lagere straffen dan geëist voor uithalers cocaïne

Print This Post

De Rotterdamse rechtbank heeft aan zes uithalers van cocaïne straffen opgelegd die variëren tussen een jaar onvoorwaardelijke celstraf tot acht maanden onvoorwaardelijke jeugddetentie. De eisen van het Openbaar Ministerie waren veel hoger, aldus het Algemeen Dagblad.

Vier jaar cel

Tegen de drie hoofdverdachten eiste de officier van justitie vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. De drie anderen zouden anderhalf jaar cel en twee jaar voorwaardellijk moeten krijgen, als het aan justitie had gelegen.

Guatemala

De mannen komen uit Rotterdam, Almere, Luik en Antwerpen en hebben elkaar nooit eerder gezien. Ze waren in een container het haventerrein opgereden, maar al een uurtje later ingerekend.

De bedoeling was geweest om 415 kilo cocaïne die vanuit Guatemala was aangevoerd uit een bananencontainer te halen. Daarna had de partij moeten worden overgeplaatst naar een container die geen controle zou krijgen.

10.000 euro

De verdachten vertelden dat hen voor de klus 10.000 euro was beloofd. Maar schulden bij de opdrachtgevers, bijvoorbeeld vanwege eerdere, mislukte, uithaalklussen, zouden worden verrekend.

Een van de verdachten zei dat hij niets zou ontvangen omdat hij nog schulden moest inlossen.

Speciale zitting

De zes stonden terecht tijdens een speciale zitting van de Rotterdamse rechtbank waar een snelle berechting was afgesproken op voorwaarde dat de verdachten hun mond zouden opendoen over hun eigen situatie. Het Openbaar Ministerie was tegen deze versnelde behandeling.

De sinds vorig jaar geldende wetswijziging leidt in de praktijk niet tot hogere straffen.

De rechtbank legde dinsdag wel flinke voorwaardelijke straffen op, met als doel de verdachten ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.

