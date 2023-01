Uithalers 540 kilo coke voor het eerst vervolgd voor deelname criminele organisatie

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat voor eerst vijf uithalers van 540 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Dat schrijft RTL Nieuws. De vijf mannen hangt daardoor een veel zwaardere gevangenisstraf van maximaal zes jaar boven het hoofd.

Heterdaad

De vijf verdachten werden op Nieuwjaarsdag op heterdaad betrapt toen ze druk in de weer waren met het verplaatsen van pakketten drugs. Ook een zesde verdachte van 15 jaar werd aangehouden. Deze minderjarige wordt vooralsnog alleen op basis van de uithalerswet vervolgd. Bij hun arrestatie werd ongeveer 540 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 15 à 16 miljoen euro, in beslag genomen. Volgens het OM lijkt er ‘gelet op de aard en omvang van dit feit sprake te moeten zijn geweest van een min of meer georganiseerd samenwerkingsverband’.

Eerder geen succes

Justitie probeert al langer om verdachte uithalers ook voor deelname aan een criminele organisatie te vervolgen, maar daar ging de rechter-commissaris tot op heden nooit in mee. Afgelopen week heeft de Rotterdamse raadkamer, die een eerste inschatting maakt van de redelijkheid van een aanklacht, hier voor het eerst toch mee ingestemd.

Uithalerswet

Dat uithalers mogelijk een zwaardere straf dan nu gebruikelijk boven het hoofd hangt, kan als een klein succes voor het Openbaar Ministerie gezien worden. Justitie kreeg vorig jaar met de nieuwe ‘uithalerswet’ meer mogelijkheden om verdachten langer vast te houden en zwaarder te straffen, maar van een groot succes was in het eerste jaar nog geen sprake.

Taakstraf

Verdachten die door de Rotterdamse rechtbank zware straffen kregen gingen vaak succesvol in hoger beroep. Tegen één uithaler was bijvoorbeeld 17 maanden cel geëist, maar in hoger beroep werd hij veroordeeld tot een taakstraf en voorwaardelijke celstraf. De reden hiervan was dat het hof onvoldoende bewijs zag voor het feit dat de verdachte onbevoegd op het haventerrein aanwezig was om drugs uit te halen.

