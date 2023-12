Oud-motorclub president Klaas Otto opgepakt in supermarkt

De voormalig president en oprichter van de motorclub No Surrender Klaas Otto is afgelopen zaterdag door een arrestatieteam aangehouden in een supermarkt in zijn woonplaats Bergen op Zoom. Otto is in hoger beroep veroordeeld voor het leiding geven aan de criminele organisatie No Surrender, samen met onder meer Henk Kuipers.

Zijn advocaat Louis de Leon heeft de aanhouding bevestigd. Volgens De Leon wil justitie dat Otto zijn straf van het gerechtshof in de No Surrender-zaak gaat uitzitten.

Bij de rechtbank bleef de straf voor Otto beperkt tot 30 maanden cel, het gerechtshof maakte daar later drie jaar van. Recentelijk werd de cassatie van Otto bij de Hoge Raad in de zaak afgewezen.

Er loopt nog een strafzaak tegen Otto wegens witwassen en bedreiging, bij het gerechtshof in Den Haag.

