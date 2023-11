‘Oud-hoofdofficier van justitie lunchte met gevreesde topcrimineel’

Connect on Linked in

Een oud-hoofdofficier van justitie – Charles van der Voort – heeft tijdens een persoonlijke afspraak met één van Brabants meest gevreesde criminelen – Klaas Otto (foto) – gezegd dat deze onrechtvaardig is behandeld. De voormalig justitie-topman zou tijdens een lunch tegen hem hebben gezegd: ‘Er is je onrecht aan gedaan’. Dat heeft de advocaat van Klaas Otto vrijdag gezegd op een zitting bij het gerechtshof in Den Haag.

Door @Wim van de Pol

De lunch tussen de hoofdofficier en Otto is bizar te noemen. Toen hij nog in functie was beschuldigde Van der Voort Otto in verschillende media ervan de ‘Brabantse Holleeder’ te zijn die ’te groot’ was om aan te pakken. In een documentaire op Videoland (uit 2017) bracht hij Otto in verband met liquidaties.

Klaas Otto staat nu in hoger beroep terecht voor onder meer afpersing en beïnvloeden van getuigen. De rechtbank in Breda heeft hem voor deze zaken tot ruim zes jaar cel veroordeeld. De afgelopen jaren is gebleken dat justitie Klaas Otto sinds ongeveer 2010 probeert te laten veroordelen voor liquidaties. Maar dat is steeds niet gelukt.

Aanjager

Van der Voort stapte in oktober 2018 op als hoogste baas van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant, samen met andere leden van de parketleiding. Hij moest vertrekken nadat een onderzoek van het landelijke Openbaar Ministerie had gerapporteerd over een verziekte werksfeer in het arrondissement. Hij startte toen een praktijk als strafadvocaat in Eindhoven.

Hij stond bekend de grote aanjager van de onderzoeken tegen Otto, terwijl Klaas Otto meent dat het onderzoeksteam van de recherche hem op illegale manier heeft proberen pootje te lichten.

Zo is komen vast te staan dat er getuigen zijn geïntimideerd om belastende verklaringen te krijgen, en werd er jonge vrouw met een pas geboren kind tegen haar wil als een kroongetuige vastgehouden door justitie, zonder resultaat.

Vakantieadres

Volgens advocaat Sanne Schuurman is het contact tussen Otto en Van der Voort door ‘een wederzijdse bekende’ tot stand gebracht. Schuurman wil niet zeggen hoe en waarom precies dit is gebeurd. Hij zegt alleen: ‘de wens om elkaar te spreken kwam van beide partijen.’

Schuurman hield het hof voor dat de twee voorafgaand aan de lunch hebben geappt en ook foto’s van een vakantieadres uitwisselden.

Van der Voort zou hebben benadrukt dat hij een geheimhoudingsplicht heeft maar ook hebben gezegd Otto wel te willen helpen. Volgens Schuurman heeft Van der Voort toen gezegd tegen Otto dat hem ‘onrecht’ is aangedaan. Hij doelde daarbij op de manier waarop het onderzoek tegen Otto is gedaan.

Desgevraagd door Crimesite zegt Van der Voort op geen enkele vraag over Klaas Otto antwoord te willen geven.

Schuurman vroeg het gerechtshof Van der Voort als getuige te horen. Op de lijst die aan het hof is voorgelegd staan nog 57 andere getuigen.

Het Openbaar Ministerie vindt dat er geen getuigenverhoren nodig zijn en dat de zaak snel inhoudelijk kan worden afgedaan.

Landelijk parket

Een opmerkelijke andere getuige die is gevraagd door de advocaten Sanne Schuurman en Louis de Leon is de voormalig hoofdofficier van het landelijk parket Fred Westerbeke.

Dat komt omdat Van der Voort in het gesprek met Otto heeft gezegd niet alleen verantwoordelijk geweest te zijn voor het onderzoek. ‘Ik heb dat samen met Fred Westerbeke gedaan’, zou hij hebben gezegd.

De advocaten willen weten hoe het mogelijk kan zijn dat de hoofdofficier van het landelijk parket zich kennelijk heeft bemoeid met het Otto-onderzoek, wat volgens de dossiers een zuiver Brabantse aangelegenheid was.

Lucas van Delft

Van der Voort was sinds 2015 hoofdofficier in Breda. Het onderzoek naar Klaas Otto, een project dat veel menskracht opeiste en sterk uitwaaierde, leidde naar een zwaar bevochten veroordeling voor afpersing. In één van de vertakkingen van dat onderzoek naar Otto werkte officier van justitie Lucas van Delft, die overspannen werd en een bedreiging aan zijn eigen adres in scène zette. Van Delft verdween van het toneel, net als officier van justitie Greetje Bos, die de zaak tegen Otto voor de rechtbank bracht. Bos verdween in de lokale politiek. Ook Bos zou worden bedreigd, maar onderzoek leverde niets op.

Omdat Greetje Bos inmiddels raadsheer is bij het gerechtshof in Den Bosch verwees dat hof het hoger beroep in de twee strafzaken tegen Klaas Otto naar het gerechtshof Den Haag.

Rariteiten

De lunchafspraak van Van der Voort is bizar, maar past wel bij de bevreemdende gebeurtenissen in het onderzoek naar Otto. Het staat bol van de rariteiten.

Crimesite publiceerde dit jaar over een ex-vriendin van Klaas Otto die zegt door justitie – tegen haar wil – vanaf 2013 bijna twee jaar in een getuigentraject te zijn vastgezet. Als ze niet mee zou werken dreigden medewerkers van justitie en politie haar pasgeboren kind van haar te scheiden en naar de Kinderbescherming te brengen. De recherche wilde dat ze zou vertellen over liquidaties waar Otto opdracht voor gegeven zou hebben, maar ze heeft ontlastend over Otto verklaard.

Intimideren

De advocaten van Otto hebben een reeks aangiften gedaan tegen rechercheurs die de wet zouden hebben overtreden door getuigen te intimideren om te proberen belastende verklaringen tegen Otto te verzamelen. In één geval deed een politieman zich (in 2012) voor als lid van een motorclub om een oudere vrouw te intimideren, zodat zij verklaringen tegen Otto zou gaan afleggen. De vrouw kon dat niet en was vijf jaar later nog angstig voor “de organisatie” die de politieman zei te vertegenwoordigen.

Dit jaar is uitgekomen hoe in 2017 Otto op een haar na werd geliquideerd. Volgens de advocaten van Otto en Otto zelf lijkt het erop dat de uitlokker van deze liquidatiepoging een medeverdachte is, die nu samen met Otto in hoger beroep terechtstaat. De man is recent in hoger beroep veroordeeld voor een huurmoord in Breda.