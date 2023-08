‘Overlastmelding leidde politie naar verdachte moord Peter R. de Vries’

Connect on Linked in

Een melding over overlast heeft de politie toevallig geleid naar een voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries gezochte man. Dat meldt NU.nl. De man zou in contact hebben gestaan met de leider van het groepje dat de aanslag waarschijnlijk uitvoerde: de Pool Krystian M..

Gesignaleerd

De verdachte is Maciej K. (37) die recent in Nederland terugkeerde nadat hij een tijdje in zijn thuisland Polen was geweest. Op 25 augustus werd hij aangehouden in Eindhoven na een melding over overlast. Hij bleek gesignaleerd te staan, en is toen direct verhoord als verdachte in de zaak-De Vries.

NU.nl heeft zijn verhoor ingezien. De politie blijkt K. als een van de voorbereiders van de moordaanslag van 6 juli 2021 te zien.

K. is een goede vriend van Konrad W.. Dat zei hij zelf tegen de politie nadat de twee op 25 oktober 2020 waren aangehouden vanwege de gewelddadige diefstal van een auto. In het verhoor op 25 augustus zweeg K. daarover.

Teruggetrokken

De recherche beschikt over gekraakte pgp-berichten. Daaruit zou blijken dat het aanvankelijk W. was die De Vries moest doodschieten. Hij zou zich op de dag van de moordaanslag hebben teruggetrokken. Op het allerlaatste moment werd daarom Delano G. ingeschakeld. Delano G. werd op de dag van de aanslag op De Vries al aangehouden in een auto op de A4.

Mishandeling

De politie vermoedt dat Maciej K. de persoon is die zijn vriend W. in contact heeft gebracht met Krystian M. de leider bij de uitvoering van de aanslag, aldus de politie. Ook dat zou blijken uit chatberichten. K. wil daarover nu niets zeggen, aldus NU.nl

Ook op vragen over zijn mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling van een zwager van Ridouan Taghi wilde hij geen antwoord geven.

Volgende week is er een regiezitting in het strafproces tegen de verdachten van de moord op De Vries. Maciej K. is daar niet bij. Mogelijk wordt zijn zaak alsnog hierbij gevoegd.

