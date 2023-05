‘Moordverdachten De Vries betrokken bij mishandeling ex-zwager Taghi’

Vijf verdachten van de moord op Peter R. de Vries waren ook betrokken bij de zware mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi in mei 2021. Taghi zou daarvoor opdracht hebben gegeven vanuit de EBI in Vught. Dat stellen bronnen bij het opsporingsonderzoek aan EenVandaag.

De ex-zwager van Ridouan Taghi werd op 2 mei 2021 door drie mannen met een honkbalknuppel gemolesteerd. Twee dagen later werd hij opnieuw mishandeld. Een poging tot moord in september 2021 mislukte.

Nauwe samenwerking

Volgens de recherche hebben de moordverdachten in de zaak van De Vries ‘in nauwe samenwerking en wisselende samenstelling’ een belangrijke rol gespeeld bij ‘meerdere pogingen de ex-zwager van Taghi zwaar te mishandelen, dan wel te doden’. Het zou daarbij gaan om Kamil E., de Poolse chauffeur die de vluchtauto bestuurde na de moord op De Vries, Taghi’s neef Jaouad F., Erickson O. (die De Vries filmde nadat hij was neergeschoten) en de veroordeelde wapenhandelaar Divainy K. Het geweld zou zijn aangestuurd door moordmakelaar Krystian M.

Nieuw bewijs

Met het nieuwe bewijs van de recherche over de mishandeling worden de vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries volgens EenVandaag voor het eerst gelinkt aan Taghi. Dat de moord op de misdaadjournalist verband houdt met de zaak rond Taghi wordt al veel langer vermoed, maar tot nu toe ontbrak daarvoor hard bewijs.

‘Gehandicapt’

In het vonnis tegen Ridouan’s neef en advocaat Youssef werd eerder vastgesteld dat Taghi vanuit de EBI in Vught opdracht gaf voor de mishandeling van zijn ex-zwager. In opgenomen gesprekken in het najaar van 2021 zegt Taghi dat zijn ex-zwager ‘gehandicapt’ gemaakt moet worden omdat hij problemen had met de zus van Taghi. In de politiesystemen staat zijn ex-zwager inderdaad geregistreerd in verband met huiselijk geweld en de mishandeling van Taghi’s zus.