OM: verdachten martelcontainers hadden nog een tweede loods (UPDATE)

Het onderzoek tegen de zes verdachten die terechtstaan voor betrokkenheid bij de martelcontainers in Wouwse Plantage komt voort uit een onderzoek naar voorbereiding van liquidatie op Ahmet G., dat is de man die vorig aan de dood ontsnapte bij een liquidatiepoging in Amstelveen. Hoofdverdachte Robin van O. leek volgens justitie ook daarbij betrokken te zijn.

Door Wim van de Pol

Dat zeiden de officieren van justitie donderdag tijdens een pro forma-zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

In dat onderzoek kwam ook al de loods in Wouwse Plantage in beeld waar de zeecontainers uiteindelijk werden gevonden. De politie slaagde er dit voorjaar in servers van Encrochat in Frankrijk te hacken en daaruit 23 miljoen berichten op te vangen. Ook werd live meegelezen met de pgp-chats van gebruikers: onderzoek 26Lemont.

Op 19 april 2020 kreeg het onderzoeksteam recent onderschepte pgp-berichten vanuit het onderzoek 26Lemont. Die berichten leken dreigend aldus justitie. Mensen leken in acuut gevaar te zijn. Er werd vervolgens live meegelezen met een aantal personen. Een van hen was volgens de recherche Utrechter Robin van O.. Er werden foto’s uitgewisseld van containers en de inrichting. En ook van de loods, zodat de politie vaststelde dat dit de eerder gevonden loods in Wouwse Plantage moest zijn.

2 teams

Van O. zouden onder meer hebben geschreven over de zeecontainers:

3x geisoleerd (…) Al sta je er naast hoor je niks (…) Al’s ze niet meewerken gelijj in de kmiw (…) Ik heb 2 teams (…)

Volgens het Openbaar Ministerie kwam uit deze chatgesprekken het beeld naar voren dat de loods dienst moest gaan doen als een locatie van waaruit men als een soort arrestatieteam zou kunnen uitrukken, mensen zouden moeten worden ondervraagd en wapens verborgen.

Diepvrieskist

Justitie startte een apart onderzoek naar de loods. En er werd door een team van de Landelijke Eenheid een camera geplaatst in de loods in Wouwse Plantage. Vanaf 22 april kon de recherche zo meekijken met de activiteiten in de loods. Aan de opgestelde zeecontainers bleek hard te worden gewerkt, met name zag de politie dat er isolatiemateriaal in werd aangebracht. Zo werden ook verdachten geïdentificeerd.

Ook werden auto’s en motorscooters naar binnen gebracht, schoongemaakt en van jerrycans met benzine voorzien. Op 3 juni werd een grote diepvrieskist in de loods gezet. Op zeker moment kreeg de politie medio juni het idee dat er iets concreets werd voorbereid. Verder bleek uit observaties dat de verdachten nog een tweede loods in in Rotterdam in gebruik hadden. Uit die loods zou een soort arrestatieteam moeten uitrukken, concludeerde de recherche. Op 22 juni 2020 greep de politie in. Op 13 locaties werden doorzoekingen verricht en de zes verdachten werden aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie was het de bedoeling dat in Wouwse Plantage ontvoerde mensen zouden worden opgesloten en gemarteld.

Bedoeling

Er is volop bewijs dat de verdachten inderdaad druk in de weer waren in de loodsen. Het Openbaar Ministerie zal nu moeten bewijzen dat de verdachten inderdaad die gewelddadige handelingen in de zin hadden. De verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Eén van hen heeft gezegd dat de bedoeling was wiet te gaan kweken.

Het Openbaar Ministerie wil dat gedurende het lopen onderzoek de zes verdachten nog drie maanden vast blijven zitten. Ze worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, gijzeling, afpersing en zware mishandeling met voorbedachten rade. En verder van deelneming aan een criminele organisatie, die dit in de zin had en ook bezig was met heling van gestolen auto’s en (gewoonte)witwassen. Dat alles in de periode van 1 maart tot en met 22 juni 2020.

De advocaat van Robin van O., Sanne Schuurman, heeft de politie ‘een show’ opgevoerd door de inval in de loods zo groot naar buiten te brengen. De advocaat wijst er ook op dat het OM beschikt over aanwijzingen dat net zijn cliënt maar de van grootschalige cocaïnehandel verdachte Roger “Piet Costa” P. opdracht voor de opstelling van de zeecontainers heeft gegeven. P. is daarvoor niet gedagvaard.