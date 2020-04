Politie en OM bezorgd om toename aantal schietpartijen in 2019

Connect on Linked in

De politie en het Openbaar Ministerie maken zich zorgen over de toename van het aantal schietincidenten in Nederland. Ook het aantal incidenten met handgranaten neemt toe. Vorig jaar registreerde de politie 646 vuurwapenincidenten, bijna honderd meer dan een jaar eerder. Volgens politie en OM is Nederland een belangrijk doorvoerland en speelt het daardoor een belangrijke rol bij internationale wapenhandel.

Geïntensiveerde aanpak

Bij de vuurwapenincidenten in 2019 kwamen 31 mensen om het leven. In 131 gevallen vielen daarbij gewonden. In 2018 registreerde de politie in totaal 577 schietincidenten, waarbij 34 mensen om het leven kwamen en 120 gewond raakten. Ondanks een geïntensiveerde aanpak van illegale vuurwapenhandel neemt de toestroom ervan naar ons land niet af. In 2019 nam de politie bijna 5.700 vuurwapens in beslag, vrijwel evenveel als een jaar eerder.

Dreigmiddel

Ook het aantal incidenten met handgranaten nam toe. In 2019 registreerde de politie 61 incidenten met in totaal 82 handgranaten tegen 43 incidenten een jaar eerder. In 2017 ging het nog om 22 incidenten. De handgranaten worden vooral gebruikt als dreigmiddel. (tekst loopt door na de advertenties).

Telegram

De politie en het Openbaar Ministerie richten zich naast het bezit van illegale vuurwapens vooral op de handel daarin. ‘Die handel vindt op grote schaal plaats’, zegt Dick Schouten, portefeuillehouder illegale vuurwapens van de politie. ‘Het is niet zo dat vuurwapens op elke straathoek te koop zijn, maar het is relatief eenvoudig een wapen te kopen. Dankzij het internet en applicaties zoals Telegram weten handelaren en kopers elkaar steeds makkelijker te vinden.’

Belangrijk doorvoerland

Volgens de politie en het OM hebben veel wapens die naar ons land komen Nederland niet als eindbestemming. ‘Nederland is een belangrijk doorvoerland en speelt daardoor een belangrijke rol bij internationale wapenhandel.’

Om de handel in illegale vuurwapens en het gebruik ervan tegen te gaan, hebben politie en OM de aanpak ervan de afgelopen jaren geïntensiveerd. ‘Vuurwapenexperts in de eenheden onderwerpen elk in beslag genomen vuurwapen aan een uitgebreid onderzoek. Het aantal onderzoeken naar (internationale) vuurwapenhandel is door politie en OM opgeschroefd. De Landelijke Eenheid beschikt over een team dat zich uitsluitend richt op illegale vuurwapenhandel’, aldus Schouten.

Arrestaties

In de regio Rotterdam leidde een onderzoek naar vuurwapenhandel eind vorig jaar tot de aanhouding van acht verdachten. Zij zijn vermoedelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de vuurwapens die in het criminele milieu in Rotterdam en omstreken in omloop zijn. In Noord-Nederland hield de politie in februari 2019 nog tien personen aan voor wapenhandel. De Landelijke Eenheid hield in november vier verdachten aan in een onderzoek naar internationale handel in vuurwapens en verdovende middelen.

Blijvend vraag

Ondanks de geïntensiveerde aanpak stellen analisten van de politie vast dat de toestroom van illegale vuurwapens naar ons land niet afneemt. Volgens Schouten is er binnen het criminele milieu blijvend vraag naar wapens. De mate van beschikbaarheid vindt hij zorgwekkend. ‘Wapens en handgranaten vinden in kleine hoeveelheden hun weg naar ons land. Samen met het vrije verkeer van goederen maakt dat de opsporing niet eenvoudig.’