‘Politie hackte in 2019 al EncroChat-servers’

Connect on Linked in

Een jaar voordat de politie live mee kon kijken met de miljoenen vertrouwelijke berichten van gebruikers van EncroChat had de politie al andere gegevens over de chatdienst bemachtigd, blijkt uit een verhaal in het Algemeen Dagblad, dat een dossierstuk hierover heeft gezien.

Beheerders

De Franse en Nederlandse politie konden tussen april en half juni 2020 meelezen. In januari 2019 hadden ze de administratie van EncroChat al gehackt. Er dus nog veel meer informatie bij de politie dan gedacht. Verder bleek onlangs al dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ook fysieke telefoons van de dienst had gekraakt. Eén van die gekraakte fysieke EncroChat telefoons is gevonden in november 2019, in de auto van Martien R., de Brabander tegen wie nu een rechtszaak loopt. Justitie stelt dat hij een criminele organisatie heeft geleid.

Vanaf 2019 was er zicht op de eigenaren en beheerders van EncroChat. Zo spreekt het dossier over ‘conversaties tussen beheerders van EncroChat’ en over ‘bestanden van beheerders zoals versleutelde databases en wachtwoorden’. Verder is er een overzicht met geactiveerde gebruikersnamen vanaf januari 2019 tot juni 2020.

Door het hacken van de infrastructuur is de politie ook in het bezit van alle technische gegevens van de gebruikers. Dat zijn bijvoorbeeld het IMEI (serie)nummer van het toestel, contactenlijsten en ingestelde wachtwoorden, en mogelijk ook locatiedata.

Financiële tak

De politie heeft informatie over de financiële tak van de chatdienst, omdat administratieve gegevens van gebruikers en verkopers van de toestellen op de servers stonden. Inzicht in de administratie van Ennetcom leidde tot een (nog lopende) rechtszaak wegens witwassen tegen de directeur van het bedrijf Danny M.. Ook de servers van dat bedrijf Ennetcom werden overigens door de politie gehackt.

De meeste gebruikers van EncroChat waren volgens het AD Nederlanders, die 12.000 telefoons in gebruik hadden. Er zijn 20 tot 25 miljoen berichten onderschept.

Naast veel onderzoeken naar drugshandel en witwassen zijn er levensbedreigende situaties door de EncroChat-hack afgewend. In zijn drieduizend van dat soort signalen uitgeplozen. De politie heeft 22 beoogde slachtoffers gewaarschuwd.

Advocaten

Verschillende advocaten hadden een EncroChat-telefoon. Advocaat Haroon Raza zegt direct na het bekend worden van de ontmanteling van de EncroChat-servers contact opgenomen te hebben met justitie. ‘Als advocaat ben ik geheimhouder, de politie moet mijn communicatie verwijderen’, zegt Raza.

Jeroen Soeteman, voorzitter van de vereniging voor Nederlandse strafrechtadvocaten, zegt dat als advocaten zich niet melden ze het risico lopen dat hun berichten gelezen worden door de politie en mogelijk gebruikt in strafrechtelijke onderzoeken als bewijs, en in dossiers terechtkomen.

Zie ook:

‘Uitspraak Europese Hof legt bom onder EncroChat-zaak’