Politie houdt nachtelijke controle in de buurt van fruitbedrijf

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een controle gehouden in de gemeente Maasdriel, in de buurt van het door gewelddadige intimidaties en afpersing geplaagde bedrijf De Groot Fresh Foods. Drie bestuurders bleken onder invloed van alcohol of drugs en er werd een verboden mes en een gebruikershoeveelheid drugs in beslag genomen. In mei en juni waren er ook dergelijke controles.



Bij de controle van afgelopen nacht werden 130 auto’s gecontroleerd. Verschillende delen van de gemeente Maasdriel zijn als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Dat gebeurde nadat er verschillende woningen in de regio beschoten waren Die incidenten staan waarschijnlijk in verband houden met de sinds medio 2019 lopende afpersingszaak in Hedel.

In mei en juni zijn bij controles onder andere vuurwapens gevonden. Die wapens hadden voor zover bekend geen enkel verband met de afpersingszaak. In de periode waarin er controles werden gehouden, zijn er wel vier mannen op heterdaad aangehouden voor een brandstichting in Tiel.

Ook in de komende tijd zal de politie nog controleren, over het tijdstip en de hoeveelheid van controles worden geen mededelingen gedaan.

Begin september is er voor de rechtbank in Arnhem een zitting in de rechtszaak tegen de van afpersing en uitlokking van geweldsincidenten verdachte Ali G..

