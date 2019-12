‘Politie houdt rekening met gewelddadige bevrijdingspoging Taghi’

Connect on Linked in

De politie houdt met alle scenario’s rekening als Ridouan Taghi door Dubai naar Nederland overgeleverd wordt. Een goed ingevoerde politiebron zegt tegen AD dat er tijdens een zwaarbeveiligd transport serieus rekening wordt gehouden met een gewelddadige bevrijdingspoging. ‘Er wordt serieus rekening mee gehouden dat er een zwaar vuurgevecht kan uitbreken om hem te bevrijden, of juist te liquideren.’

‘Militaire operatie’

Politiewoordvoerder Thomas Aling zegt dat er een maandenlang uitgewerkt plan is voorbereid om Taghi veilig naar Nederland te brengen. ‘We kunnen daar uiteraard geen details over prijsgeven, maar je moet denken aan een militaire operatie.’

Taghi werd zondagnacht opgepakt in een villa in een nieuwbouwwijk van Dubai. Volgens een plaatselijke politiechef zat hij daar verschanst in een villa en zaten de gordijnen er altijd dicht. Taghi had geen contact met officiële instanties en werd geholpen door vrienden of kennissen.

Snelle uitlevering

De politie in Dubai verwacht een snelle uitlevering naar Nederland. Marokko, waar Taghi ook wordt gezocht vanwege een vergismoord op de zoon van een hooggeplaatste rechter, heeft geen uitleveringsverzoek gedaan. Naast een gewelddadige bevrijdingspoging houdt de politie ook rekening met een onderlinge machtsstrijd in het criminele milieu en daaruit voortvloeiende liquidaties, nu Taghi is opgepakt.

Zes arrestaties

Arrestatieteams hebben maandagavond in acht woningen in Amsterdam, Huis ter Heide, Utrecht en Vianen doorzoekingen gedaan en in totaal zes mensen opgepakt: vijf mannen en de zus (38) van Ridouan Taghi. De verdachten in de leeftijd tussen 29 tot 45 jaar zijn aangehouden voor onder andere witwassen, wapenbezit en drugsbezit.