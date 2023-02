Politie lost waarschuwingsschoten bij arrestatie zestal in haven Vlissingen

Connect on Linked in

Op het haventerrein aan de Finlandweg in Vlissingen-Oost zijn vrijdagnacht zes personen aangehouden. Agenten hebben daarbij waarschuwingsschoten gelost.

Rond 03.20 kwam bij de politie een melding binnen dat er mensen over het hek klommen bij een overslagbedrijf. Meerdere politie- en douane-eenheden kwamen direct ter plaatse. Zij zochten de omgeving af en troffen zes verdachten aan. Bij de aanhoudingen hebben agenten meerdere waarschuwingsschoten gelost.

Minderjarige

De zes verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Het gaat om (jonge)mannen tussen 15 en 32 jaar, afkomstig uit de omgeving Rotterdam. De politie en douane doen samen verder onderzoek.

Vorige week werden nog twee Albanezen van 40 en 46 aangehouden in de haven van Vlissingen.

Maatregelen

Om drugssmokkel in de Zeeuwse havens terug te dringen, worden deze vanaf het voorjaar beveiligd door de Zeehavenpolitie. Hierin werken de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk samen met de havenbedrijven, politie, douane, marechaussee en justitie om de drugscriminaliteit in de havens te bestrijden.

In de haven van Vlissingen werd in 2022 4.157 kilo cocaïne gepakt. Dat is meer dan de ruim 2.100 kilo die in 2021 werd ontdekt.

Portunus

In de zaak Portunus, over invoer van cocaïne via de haven van Vlissingen, is eind januari voor de rechtbank in Breda 8,5 jaar en 8 jaar cel geëist tegen hoofdverdachten Ali B. en Björn K.. Tegen zeven andere verdachten werden straffen tot zeven jaar cel geëist. De meeste van deze verdachten werden op 1 juli 2020 tijdens een massale politieactie aangehouden. Het netwerk bleek volgens justitie te beschikken over verschillende corrupte havenmedewerkers.