Politie: TEFAF-overvallers komen uit Balkan, gestolen sieraad teruggevonden

De politie in Limburg heeft een specifieke groep verdachten uit de Balkan in het vizier in het onderzoek naar de juwelenroof op de TEFAF-beurs. Ook is één van de gestolen sieraden teruggevonden, dat volgens de opsporingsdiensten een ‘grote stap in het onderzoek’ kan betekenen.

De Limburgse politie meldt vrijdag in een persbericht dat het gevonden sieraad ‘niet de (bekende) grote gele diamant’ is. ‘Maar met het aantreffen van dit sieraad kan het onderzoeksteam weer een grote stap in het onderzoek zetten’. Nadere details over de vondst wil de politie niet verstrekken.

27 miljoen euro

Vier gewapende mannen sloegen op 28 juni vorig jaar op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht met bijlen vitrines in en namen juwelen weg van de juwelier Symbolic & Chase uit Londen. Hun buit zou volgens het schadebedrijf Charles Taylor Adjusting bestaan uit tien sieraden, waaronder een halsketting met gele diamant van 114 karaat. Het collier met de diamant zou een waarde hebben van 27 miljoen euro.

Balkan

Volgens de Limburgse politie wijst het onderzoek tot nu toe in de richting van verdachten uit de Balkan. Een grootschalig opsporingsteam van zo’n 20 rechercheurs werkt in de zaak nauw samen met Interpol, Europol en andere Europese landen waar soortgelijke overvallen hebben plaatsgevonden. Ook bestaan er contacten tussen het onderzoeksteam en de autoriteiten uit de betreffende Balkanlanden.

Lange adem

Het onderzoek richtte zich al eerder op de analyse van beschikbaar beeldmateriaal, getuigenverklaringen, forensische sporen, vluchtroutes, verblijfplaatsen en vluchtvoertuigen. De onderzoeksleider van de recherche zegt vrijdag dat het een ‘onderzoek van de lange adem is’, maar dat er ‘alle vertrouwen is dat de zaak opgelost kan worden en de verdachten zullen worden aangehouden en vervolgd’.

Pink Panthers

Eerder al gingen er geruchten dat leden van de beruchte Pink Panthers-bende uit de Balkan achter de roof zouden zitten. Dat zou blijken uit de typische kleding, de werkwijze, de snelheid en de professionaliteit van de daders.

Half miljoen

Door het onderzoeksbureau van de verzekeringsmaatschappij is al eerder een beloning van 500.000 euro uitgeloofd voor degene met de gouden tip over de vier overvallers in ‘Peaky Blinders’-outfit. De overvallers sloegen op de vlucht op elektrische steps.

