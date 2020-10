OM eist tot 12 jaar in coke-zaak “Grant”

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft donderdag voor de Arnhemse rechtbank celstraffen variërend van 2 jaar tot 12 jaar geëist in het Grant-onderzoek naar internationale cocaïnetransporten door verdachte Cem S. en acht medeverdachten.

Spil

Het onderzoek draait om de invoer van cocaïne, vooral via de haven van Vlissingen, op verschillende containerschepen en een vrachtvliegtuig dat in Luxemburg was geland. Het onderzoek gaat over de periode vanaf begin 2018 tot februari 2019. De verdachten hebben zich volgens justitie beziggehouden met de invoer van tientallen kilo’s cocaïne en pleegden ook voorbereidingshandelingen, alles in een criminele organisatie.

Het OM ziet twee mannen als de spil van de organisatie, Cem S. (61) en een man van 46 jaar, beiden uit Ede. Tegen hen zijn straffen van 12 en 9 jaar geëist. Ze worden verdacht van invoeren van drie keer invoeren van in totaal 210 kilo cocaïne, het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe, het plegen van voorbereidingshandelingen voor een transport van 119 kilo en het leidinggeven aan een criminele organisatie.

Cem S. heeft al 25 jaar in de cel doorgebracht. Op dit moment zijn alle verdachten op vrije voeten.

100 kilo

Een 50-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van het twee keer invoeren van in totaal 110 kilo cocaïne, het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe, het plegen van voorbereidingshandelingen voor een transport van 119 kilo en deelname aan een criminele organisatie. Tegen hem eiste het OM een gevangenisstraf van 7 jaar.

Een 51-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van de invoer van 100 kilo cocaïne, het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe, deelname aan een criminele organisatie, drugsbezit en overtreding van de wapenwet. Tegen hem is een straf van 7 jaar geëist. Tegen anderen verdachten waren er eisen tussen 6 en 2 jaar cel.

EncroChat

De zaak overlapt met een andere rechtszaak over grote cocaïnetransporten via de haven van Vlissingen. Daarin staat een zekere Joop M. terecht, die in communicatie tussen de Grant-verdachten “Zebra” werd genoemd. Cem S. en “Zebra” hadden regelmatig contact met elkaar, zo maakte de recherche onder meer op uit met microfoons afgeluisterde (ovc)gesprekken. Zebra is een bijnaam die vaak wordt gebruikt voor corrupte ambtenaren, maar M. is geen ambtenaar.

In het Grant-onderzoek is ook een serie pgp-telefoons van EncroChat in beslag genomen. Dat gebeurde voordat dit voorjaar in onderzoek 26Lemont de servers van EncroChat werden gehackt door de politie, en voordat de politie maandenlang live mee kon kijken met de berichten die mensen elkaar stuurden. Justitie zegt dat er geen informatie van de EncroChat-telefoons uit Grant is beschikbaar is gekomen. Advocaten twijfelen daar aan. Volgens hen zouden op de gehackte servers in ieder geval verkeersgegevens over gebruikers te vinden moeten zijn.

