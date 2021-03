‘Politie-undercovers bedreigden verdachte in zaak fruitbedrijf’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Politie-undercovers hebben een verdachte in het bedreigingsonderzoek van fruitbedrijf De Groot in Hedel ernstig bedreigd en met enige geweld een busje ingetrokken. De man werd te verstaan gegeven dat hij moest vertellen in wiens opdracht hij deelnam aan aanslagen tegen het bedrijf en de familie De Groot. Dat heeft advocaat Peter Plasman bevestigd na berichtgeving in De Telegraaf.

’s Avonds op straat

Volgens Plasman werd de verdachte ernstig bedreigd. Agenten deden zich voor als zware criminelen en trokken de man van straat een busje in. Als hij geen informatie zou geven dan zou hem of zijn familie iets aan worden gedaan, aldus Plasman.

De verdachte liep eind december ’s avonds op straat in het Gooi toen het gebeurde. Hij is ongeveer een half uur vastgehouden. De agenten hadden bivakmutsen op en deden zich voor als criminelen die voor de directeur van het fruitbedrijf werkten.

Hij zegt dat hij dacht dat hij met echte criminelen te maken had. De man vreest nu voor zijn leven. Het gaat om een man van 19 jaar uit Barneveld die in februari uiteindelijk is gearresteerd.

Tegen De Telegraaf heeft het Openbaar Ministerie gezegd dat de inzet van undercovers ’gerechtvaardigd is bij ernstige zaken’.

Er is veel kritiek op het Werken onder Dekmantel (WOD) van dit soort agenten (van de landelijke eenheid van de politie) en de Mr Big-methode waarmee bekentenissen worden verkregen. Recent werden verdachten vrijgesproken na inzet van een dergelijke methode.

Betrokkenheid fruitbedrijf

Sinds medio 2019 zijn bedreigingen, brandstichtingen en aanslagen geweest tegen panden van (ex)medewerkers van het bedrijf en tegen de familie van De directeur De Groot. Er zit een reeks verdachten vast maar de opdrachtgever is niet gearresteerd, enkelen zijn door de rechtbank vrijgesproken van kleine bijdragen aan de acties. In februari werd dus de 19-jarige jongen uit Barneveld opgepakt en in januari twee anderen onder wie een 16-jarige jongen.

De rechtszaak tegen Ali G. (35) loopt nog. Het Openbaar Ministerie denkt dat G. bij de opdrachtgevers hoort. Maar bewijs tegen hem hield niet over. In december werd hij opnieuw aangehouden, mogelijk op basis van de verklaringen van de bedreigde getuige.

G. ontkent maar zegt de opdrachtgevers wel te kennen, en heeft gesteld dat de zaak te maken heeft met betrokkenheid van het fruitbedrijf bij cokesmokkel.

Het dossier bevat verschillende aanwijzingen dat mensen van het fruitbedrijf zelf betrokken waren bij smokkel van cocaïne. Het Openbaar Ministerie heeft tijdens de openbare zittingen laten weten hier geen onderzoek naar te doen. De Telegraaf schrijft echter dat er ‘nog steeds rekening mee [wordt] gehouden dat mensen uit het bedrijf betrokken waren bij de cokesmokkel.’

Op 30 maart staan zeven verdachten pro forma terecht voor de rechtbank in Arnhem, dat zijn de mensen die vanaf december zijn gearresteerd.

Lees een eerder overzicht over de perikelen rond het fruitbedrijf:

