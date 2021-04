‘Verdachte afperszaak ernstig bedreigd’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De verdachte uit de afpersingszaak rond fruithandel De Groot in Hedel die door undercoveragenten van de politie in december werd ontvoerd en bedreigd, en daarna belastende verklaringen aflegde, is ernstig bedreigd. Dat schrijft de Telegraaf. Hij zou zijn verklaringen nu willen aanpassen.

Geen commentaar

De krant baseert zich op ‘bronnen rond het onderzoek’. Advocaat Peter Plasman wilde wel aan de krant bevestigen dat de jonge verdachte (21) zijn verklaringen – die hij direct na de bedreigingen door de undercovers aflegde – wil aanpassen maar hij wil verder geen commentaar geven, dus ook niet over de reden achter de veranderde proceshouding.

De Telegraaf schrijft dat de bedreiging zeer ernstig zou zijn en gericht aan een familielid van de verdachte. Ook schrijft de krant dat de ouders van de jongen hun huis in het Gooi hebben verkocht en zijn verhuisd.

De politie kreeg van het Openbaar Ministerie toestemming voor deze vergaande undercoveroperatie om bewijs te verzamelen tegen Ali G., momenteel de hoofdverdachte in de slepende kwestie rond de gewelddadige intimidaties en bedreigingen aan het adres van de directie van het fruitbedrijf.

Achtergrond

Die bedreigingen begonnen nadat in mei 2019 400 kilo cocaïne op het bedrijf waren gepakt door de politie. Het staat niet vast dat de achtergrond van de bedreigingen die 400 kilo is.

Er wordt zeer regelmatig bij bedrijven cocaïne in beslag genomen maar de betrokken bedrijven of directies van die bedrijven worden daarna in de regel nooit bedreigd door de drugscriminelen.

Na de aanhoudingen van Ali G. en zijn halfbroer Yassine A. afgelopen december zijn er, behalve de huidige bedreiging van de 21-jarige verdachte, geen incidenten meer geweest.

Er lopen verschillende rechtszaken naar de feiten. Enkele medeverdachten van Ali G. werden vrijgesproken. Eind maart eiste justitie zeven jaar voor het plaatsen van een scherpe handgranaat in Kerkdriel.

Lees een eerder overzicht over de perikelen rond het fruitbedrijf:

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#3)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#2)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#1)