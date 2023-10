Politie zoekt in kanaal naar sporen in moordzaak Peter van Dongen

Connect on Linked in

De politie doet vrijdag samen met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) sporenonderzoek bij en in het kanaal bij de Margriet in Helvoirt, in het onderzoek naar de moord op Peter van Dongen (68). De Bredanaar overleed in mei 2022. Het is de derde zoeking in een week tijd in het onderzoek.

Langer vast

Vorige week woensdag werd in de zaak een 18-jarige man uit Drunen aangehouden als verdachte. Zijn voorarrest is deze week met twee weken verlengd. Hij zit vast in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Waterzoeking

Na zijn aanhouding zocht de politie zondag al uitgebreid op en rond de plaats delict en in de woning van de verdachte. Vandaag wordt die zoektocht uitgebreid naar het kanaal bij de Margriet. Daar wordt gezocht naar sporen die in verband kunnen worden gebracht met de moord op Peter van Dongen. Gelet op het belang van het onderzoek wil de politie op dit moment niets kwijt over de reden van de actie en waar precies naar wordt gezocht.

Verdachten

Eerder werden in de zaak al twee mannen van 20 en 24 uit Waalwijk en een 37-jarige uit Waspik aangehouden. Zij werden vrijgelaten, op verzoek van justitie zelf, omdat ze verwachtte dat het onderzoek nog lang zou duren. De mannen blijven wel verdachten in het onderzoek.

Beloning

Maandagavond werd bekend dat het Openbaar Ministerie 15.000 euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip in de moordzaak. Van Dongen werd op 20 mei 2022 met een schotwond in zijn hoofd aangetroffen op een homo-ontmoetingsplaats in het buitengebied bij Helvoirt. Een week later overleed hij in het ziekenhuis in Tilburg.

Wat er aan de dood van Van Dongen voorafging, is nog altijd onduidelijk.