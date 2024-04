‘Politiechefs in Bosnië opgepakt in onderzoek naar Edin G.’

Connect on Linked in

De politie in Bosnië en Herzegovina heeft maandag 22 mensen aangehouden in een onderzoek dat in verband staat met de Bosnische Bredanaar Edin G.. Onder de verdachten zijn ook twee hoge politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met een internationale cocaïne-organisatie die onder leiding zou staan van Edin G..

OFAC

Edin G. is in Nederland bij verstek veroordeeld voor cocaïnehandel. De autoriteitein in de Verenigde Staten zetten hem in maart 2023 op de zwarte lijst als een van de belangrijkste spelers in de mondiale cocaïnehandel. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën beweerde ook dat G. nauw verbonden is met de Ierse familie Kinahan.

G. onderhield volgens de Amerikanen ook contact met Raffaele Imperiale, gearresteerd in 2021, en inmiddels spijtoptant in een groot strafproces in Italië.

Speciale politie-eenheid

De politieoperatie op maandag werd uitgevoerd in drie steden in Bosnië. Onder de verdachten was volgens Bosnische media Mustafa Selmanović bevonden, het hoofd van de speciale politie-eenheid van de Federatie van Bosnië en Herzegovina, en Vahidin Munjić, de waarnemend directeur van het politiedirectoraat van de Federatie.

Verschillende speciale politieagenten die naar verluidt als lijfwacht dienden tijdens G.’s bezoek aan Sarajevo in 2016 werden ook gearresteerd.

Dubai

Edin G. is in 2022 op verzoek van Nederland in Dubai gearresteerd. De Nederlandse autoriteiten verzochten zijn uitlevering en beschuldigden hem van het orkestreren van twee grote cocaïnetransporten in 2020 via de havens van Rotterdam en Hamburg. Ook werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij de aanschaf van stoffen voor de productie van crystal meth.

Hij kwam in Dubai in januari vrij. Zijn verblijfplaats is nu onbekend.

In november vorig jaar veroordeelde een rechtbank in Rotterdam G. bij verstek tot zeven jaar gevangenisstraf en legde een boete van één miljoen euro op nadat hij een procesafspraak had gemaakt met het Openbaar Ministerie.

