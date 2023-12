Justitie maakt procesafspraak met Edin G. in cocaïneproces (UPDATE)

Connect on Linked in

Cocaïnehandelaar Edin G. heeft met het Openbaar Ministerie procesafspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Dat bevestigt zijn advocaat Laura Versluis na berichtgeving in de NRC. De Bredase Bosniër G. blijkt terecht te hebben gestaan op een zitting voor de rechtbank in Rotterdam op 1 november. Op 16 november accordeerde de rechtbank de afspraken en veroordeelde G. tot zeven jaar cel en een boete van 1 mijoen euro.

Twee partijen

De veroordeling draait om de invoer van twee partijen cocaïne in 2020 van in totaal ruim 2.400 kilo via de havens van Rotterdam en Hamburg en om de invoer van chemicaliën voor de productie van crystal meth.

Edin G (36) werd geboren in Bosnië in het voormalige Joegoslavië, maar groeide goeddeels op in de regio Breda, nadat zijn ouders in verband met de burgeroorlog in de jaren negentig waren gevlucht.

Bij monde van zijn advocaten heeft hij in het verleden meermalen ontkend betrokken te zijn geweest bij cocaïnehandel.

DEA

Dat gebeurde nadat enige jaren geleden zijn naam opdook in verschillende media in Sarajevo in verband met zijn vermeende rol in internationale handel in cocaïne. Onder meer Crimesite publiceerde over stukken die de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) over G. opstelde.

Hij zou met name vanuit Peru vanaf 2006 een succesvolle serie transporten van cocaïne naar Europa op touw hebben gezet. De DEA sprak in 2017 van het ‘Tito en Dino-kartel’, een ‘superkartel’, dat opereerde vanuit Dubai en dat samenwerkte met de Ierse Kinahan-clan, de Italiaan Raffaële Imperiale en Ridouan Taghi. G.’s andere advocaat, Leon van Kleef, zegt in NRC dat er nooit enige feitelijke onderbouwing van deze verdenking is geleverd.

Lijst

G. staat in ieder geval wel, net als bepaalde Kinahans, op een lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën startte in april 2022 een jacht op het vermogen van de Kinahan-clan en inmidels ook op dat van G.

Tegoeden van personen op die lijst worden bevroren, Amerikanen mogen geen zaken met hen doen en de VS treffen sancties tegen buitenlandse personen of bedrijven die met hen in verband worden gebracht.

Gearresteerd

Edin G. is vorig jaar gearresteerd in Dubai, net als tientallen andere verdachten. Nederland heeft om zijn uitlevering verzocht, volgens NRC omdat Edin G. op basis van door de politie gekraakte chatberichten verdacht werd van betrokkenheid bij de invoer van de twee partijen cocaïne en de partij chemicaliën voor de productie van crystal meth, waarvoor hij nu veroordeeld is.

Onbekende locatie

G. kwam om onopgehelderde redenen weer op vrije voeten en de uitlevering ging niet door. Daarna zijn er in alle stilte onderhandelingen gevoerd met justitie in Nederland.

Bij procesafspraken ziet een verdachte af van het voeren van een verdediging in ruil voor een strafkorting.

G. verblijft op onbekende locatie. Volgens de NRC is overeengekomen dat G. zijn straf in Nederland, maar ook in een ander land – vermoedelijk Bosnië – kan uitzitten.

Zijn broer Mirza G. zit in Nederland een straf uit voor witwassen.